Frattesi: “De Rossi il mio idolo. Da romanista sarei voluto restare in giallorosso”

AS ROMA NEWS – Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo cresciuto nella Primavera della Roma, ha rilasciato oggi un’intervista alla Gazzetta dello Sport (G.B. Olivero).

Il suo soprannome, Principino, nasce dentro le mura di casa vero?

Sì, è stata nonna Stefania a chiamarmi così perché dice che assomiglio a Marchisio. Magari… Al momento ho realizzato circa un milionesimo di quanto ha fatto lui. Claudio è un esempio, una delle persone del mondo del calcio che più mi è rimasta dentro. Lo conobbi anni fa, quando ero alla Roma. Spalletti mi portò in panchina contro la Juve, chiesi la maglia a Marchisio e lui volle la mia. “E che te ne fai?“, gli dissi. Ieri mi ha scritto un messaggio per farmi i complimenti: bello.

Chi è il più bravo in Europa nell’inserimento?

Mi mette in difficoltà perché non guardo le partite. Se lo faccio, mi viene voglia di andare a correre dietro al pallone in giardino e allora evito. Però posso dirle che la mezzala più forte è De Bruyne, anche se è quasi riduttivo definirlo così; che Marchisio era un modello; che Strootman prima dell’infortunio mi faceva impazzire perché aveva forza, corsa e qualità; che De Rossi era il mio idolo e infatti indosso il 16 in suo onore.

Ci rimase male quando la Roma la cedette al Sassuolo?

Sì, da romanista sarei voluto restare. Ma tutto si metabolizza e adesso sono felicissimo di essere al Sassuolo.

