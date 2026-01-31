Frenata per Sulemana: Lookman al Fenerbahce blocca l’affare

L’altra pista calda per l’esterno offensivo porta a Kamaldeen Sulemana, profilo seguito con decisione da Massara negli ultimi giorni. La Roma ha provato ad accelerare, anche per evitare il solito finale con le mani vuote, ma l’incastro resta complicato.

L’Atalanta valuta il ghanese 23-24 milioni e inizialmente non era convinta dalla formula proposta dai giallorossi, un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Nelle ultime ore, però, da Trigoria è arrivato un passo in avanti proprio sul tema dell’obbligo, superando anche la concorrenza del Napoli.

Sembrava il momento giusto. Invece no. Perché a Bergamo tutto ruota intorno a Ademola Lookman. Il nigeriano è ormai a un passo dal Fenerbahçe e, se la sua cessione verrà ufficializzata, diventa difficile immaginare che l’Atalanta si privi anche di Sulemana nello stesso mercato.

C’è poi un aspetto politico non secondario: la Dea non è particolarmente incline a rafforzare una concorrente diretta, per di più allenata da Gasperini, grande ex. Il risultato è uno stallo evidente, con la Roma che resta alla finestra ma sa bene che il destino dell’operazione non dipende più solo da lei.

Il tempo stringe, le alternative diminuiscono e il rischio di restare scoperti sull’esterno offensivo è reale. Massara ci prova fino alla fine, ma qui il semaforo è sempre più rosso.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo