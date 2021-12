Freuler non rinnova con l’Atalanta, la Roma si fionda sul giocatore

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Potrebbe essere Remo Freuler, 29 anni, l’occasione giusta per il mercato di gennaio della Roma.

Il centrocampista dell’Atalanta è in scadenza di contratto ma non sembra intenzionato a rinnovarlo. Per questo motivo il club nerazzurro potrebbe decidere di cederlo a gennaio e monetizzare qualcosa dalla sua partenza.

Stando a quanto scrive il portale Repubblica.it, la Roma, a caccia di rinforzi a centrocampo, si è fiondata sullo svizzero con Pinto che sta provando l’assalto in vista dell’apertura del mercato invernale

Freuler gioca nell’Atalanta dal lontano 2016, diventando quasi subito un pilastro della mediana allestita da Gasperini. Centrocampista dinamico, che abbina alla grande quantità anche una buona qualità, lo svizzero può agire sia da intermedio che da trequartista.

Fonte: Repubblica.it