Friedkin chiude la porta: Konè resta, Gasp accontentato

Dan Friedkin ha detto no. Manu Konè non si tocca, proprio quello che chiedevano a gran voce i tifosi della Roma quando hanno sentito il pericolo di una cessione del centrocampista francese. Ma in realtà una trattativa vera e propria tra la Roma e l’Inter per il nazionale francese non è mai nata.

Alcuni intermediari hanno provato a sondare il terreno: Konè era un calciatore appetito dai nerazzurri, che però non avevano intenzione di svenarsi per prenderlo. Se non sono andati oltre i 45 milioni per Lookman, non lo avrebbero di certo fatto per il centrocampista giallorosso.

L’offerta, proposta ieri alla Roma, non è stata considerata dai giallorossi: inferiore ai 40 milioni, sfiorati solo tramite bonus. Una cifra di certo non in grado di far tremare i polsi dei Friedkin. Che una volta percepito il malumore della piazza davanti alla possibilità di una cessione eccellente come quella di Manu Konè, hanno chiuso immediatamente la porta, già poco convinti di poter imbastire una trattativa del genere.

Gasperini è accontentato: per l’allenatore, l’ex Borussia Moncehngladbach è un pilastro della mediana e l’idea di perderlo a una settimana dall’inizio della stagione non sarebbe stata di certo una buona notizia. I Friedkin l’hanno rassicurato, prima con le parole e poi con i fatti: l’intenzione resta quella di rinforzare la squadra in questi ultimi giorni di mercato.

Giallorossi.net – G. Pinoli