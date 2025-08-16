Friedkin chiude la porta: Konè resta, Gasp accontentato

Dan Friedkin ha detto no. Manu Konè non si tocca, proprio quello che chiedevano a gran voce i tifosi della Roma quando hanno sentito il pericolo di una cessione del centrocampista francese. Ma in realtà una trattativa vera e propria tra la Roma e l’Inter per il nazionale francese non è mai nata.
Alcuni intermediari hanno provato a sondare il terreno: Konè era un calciatore appetito dai nerazzurri, che però non avevano intenzione di svenarsi per prenderlo. Se non sono andati oltre i 45 milioni per Lookman, non lo avrebbero di certo fatto per il centrocampista giallorosso.
L’offerta, proposta ieri alla Roma, non è stata considerata dai giallorossi: inferiore ai 40 milioni, sfiorati solo tramite bonus. Una cifra di certo non in grado di far tremare i polsi dei Friedkin. Che una volta percepito il malumore della piazza davanti alla possibilità di una cessione eccellente come quella di Manu Konè, hanno chiuso immediatamente la porta, già poco convinti di poter imbastire una trattativa del genere.
Gasperini è accontentato: per l’allenatore, l’ex Borussia Moncehngladbach è un pilastro della mediana e l’idea di perderlo a una settimana dall’inizio della stagione non sarebbe stata di certo una buona notizia. I Friedkin l’hanno rassicurato, prima con le parole e poi con i fatti: l’intenzione resta quella di rinforzare la squadra in questi ultimi giorni di mercato.
Giallorossi.net – G. Pinoli
La porta non si è mai aperta. La balla Konè è servita a muovere qualche clic, adesso, visto che con i giocatori si è chiuso il cerchio, per suscitare ansia imbastiranno qualcosa su Gasp e le sue aspettative deluse. Giusto in tempo per arrivare a sabato quando sarà di scena il campo. E da li comincerà un’altra storia.
Ricetta giornalistica: prima fase ci si inventa un caso, seconda fase si lascia macerare per almeno due o tre giorni, terza fase si smentisce tutto. Per una buona riuscita incolpare del tutto la proprietà e il D.S.
La porta si è aperta eccome, e con un offerta di 45/50 mln si mettevano a tavolino. invece non c hanno na lira e se attaccano ar cassio. con quella cifra ti compravi 2 ale e 1 altro centrocampista. alla fine meglio cosi.
La porta si era aperta perché troppi giornali ne hanno data la notizia anche i giornalisti più affidabili.
Solo che l’Inter ci ha trattato come succursale pensando che con meno di 40 mln prendersi uno dei migliori centrocampisti della serie A.
E questa volta ringraziamo le radio ed i giornali che dandone la notizia hanno scatenato la rabbia dei tifosi ed il conseguente dietrofront.
Se Gasperini avesse iniziato con una contestazione la prima in casa non sarebbe durato molto.
Rimango con una pessima opinione della società che non doveva neanche sentire l’inter perché Kone era il pilastro con cui costruire la Roma del futuro.
E soprattutto perché non vi era materialmente il tempo per trovare sostituiti validi visto le (poche) capacità finora domostrate da Massara (fino ad oggi meglio Ghisolfi).
Ulteriore dimostrazione che il progetto tecnico di lungo periodo non c’è ed anche la riprova che se non raggiungiamo la Champions da 5 anni è a causa di una dirigenza scarsa che non riesce a piazzare i nostri esuberi ed è costretta a fare.mercato con quelli buoni.
Forza Roma
…Ma in realtà una trattativa vera e propria tra la Roma e l’Inter per il nazionale francese non è mai nata….
Così ha scritto Pinoli, ma lo sapevano anche quelli di Repubblica, quelli della Gazzetta, quelli di Sky… insomma, TUTTI.
TUTTI però hanno spinto affinché la cosa si facesse proprio perché c’era di mezzo una strisciata. Così come è successo qualche settimana fa con Svilar “spinto” verso il milan.
Non credo ci sia altro da aggiungere. Ho come la sensazione (palese) che qualcuno cominci a preoccuparsi per il rafforzamento della nostra Roma.
la porta l’ avevano aperta eccome e se non fosse stato per un’ offerta troppo bassa e il malumore della piazza lo vendevano
@BLUFF, solo applausi per il tuo commento.
Spero che anche i boccaloni lo capiscano
Era uno sgoop degno del miglior Biscardi.
Adesso siamo al punto che dobbiamo esultare per i giocatori …che non vengono venduti!
Ma quando compreremo quelli che servono a Gasp…
come non si era aperta la porta alla cessione di Dybala agli arabi la scorsa estate sempre a metà agosto? vivete ancora nel mondo delle favole so 5 anni che ci fanno arrivare sesti e hanno messo pure Juric in panchina
La porta si è aperta eccome…sì sì ..
Ao ‘ e insiste diceva Totò…
Ma che vuol dire porta aperta porta chiusa? Ma se si presentava il city con 100 milioni per la società e 10 per lui la porta era aperta? Sono calciatori, vengono venduti e comprati. Per soule credete che non sia arrivate offerte? Faceva solo onestamente ridere una trattativa con questi soldi, pochissimi, in questi tempi.
Se il city non prende donnarumma e offre 100 milioni per svilar che si fa? Si apre la porta? Perché il tanto acclamato modello Napoli vende, sempre, a tanto, e bene
L avevo scritto immediatamente, i Friedklin non hanno bisogno , stanno cercando di aggirare il FPF per far arrivare più risorse possibili alla As Roma.
Sarebbe stata una cessione assurda!
Speriamo di chiudere presto con l’esterno sinistro
Massara sta trovando difficolta ha piazza re le esuberi, ecco perché ha avuto la pessima idea di cedere Koné per fare mercato.
Vedo che qualcuno alla fine ci ha pure creduto.
Ah è venduto ufficialmente?! Non lo sapevo… ma a chi? Sai, sto indietro con le notizie……….
Te l’ha detto personalmente?
Le stesse difficoltà che stai trovando tu con la lingua italiana. Paro paro…
Sei di qualche tribù indiana? Loro portano l’anello al naso….
ma ke kais stai a di?!?
Certo , e insistono e si fanno paladini degli antisocietari cronici.. Non ci si crede . E insistono.La porta si era aperta .gni gni.
Ok bravi, complimenti, non siete come Pallotta, ma ora però fate gli acquisti per andare dopo 6 anni in Champions League.
Benissimo così, sarebbe stata una vergogna degna solo di Pallotta.
Ma come ho detto più volte, l’era Pallotta è bella che finita.
Si adeguassero pure i giornalisti.
È finita proprio l’era Pallotta, ed infatti da quando non c’è Pallotta non ho più visto la Roma in Champions League.
questo si sapeva … però con lui la champions si giocava almeno .. poi è arrivato il suonatore di nacchere purtroppo … non è che poi pallotta non spendesse .. nzonzi e pastore non è che siano costati due spicci .
Un peace d ‘aprile fuori stagione riuscitissimo…
Tutto inventato…
Bravo , solo i NO FRIEDKIN ci hanno creduto
e leggi i messaggi sopra, insistono…
Sono Antiamericani a prescindere denigrano e offendono chi la pensa in maniera diversa
Ahhhhh ma allora è così che funziona, apposto.
La Roma prepara l’offerta per Yamal, l’offerta sarà articolata così: 3 tapas hamon serrano per il prestito con obbligo. Il suddetto obbligo a facili condizioni permetterà alla Roma di riscattarlo per 2 astici alla catalana con 4 cervecite.
Ieri a una certa è uscita la notizia che si trattava di contatti indiretti, quindi manco tra di loro avevano parlato.
Saranno andati dal calciatore chiedendogli se eventualmente avrebbe accettato più soldi e l’Inter e non bisogna essere ipocriti, ci sta abbia detto di sì, che eventualmente se ne poteva ragionare, poi sono arrivati al dunque e l’offerta era bassa, perché il punto è quello, kone non è incedibile, ma la Roma, questa versione, ha fatto solo cessioni, di solito marginali, per rientrare nei parametri uefa a inizio mercato.
Oggi la Roma ha 4 riferimenti, svilar, ndicka, kone e soule, se qualcuno li vuole si presenti, rispettivamente, con 80,60,80,90 milioni, e se ne parla
vabbè diciamolo su che è stata una balla giornalistica perché a ferragosto non sapevano proprio di che scrivere…
Ottima notizia.
quale notizia?
Diciamo che hanno provato a venderlo, nella speranza di farci 50 pippi. La reazione della gente gli ha fatto cambiare idea, meglio così.
Nell’ipotesi che si fosse concretizzata la cessione di Kone’, non penso che Gasperini sarebbe stato zitto e buono come fece Di Francesco con Strootman.
Balle, caro zen, balle. È stata tutta una montatura giornalistica causata da semplici informazioni chieste da intermediari su mandato dell’Inter.
Tu naturalmente eri presente quando è iniziata la trattativa per la cessione (come sempre d’altronde) per dire questo….posa il fiasco Zenone che ferragosto è già passato….!!!!
Sicuramente sarà andata così, un affare che tra cartellini e tutto il resto sposta 100 milioni, con società d’accordo, si ferma perché a una certa si sono chiesti se il tifoso si sarebbe lamentato.
L’ipotesi che invece l’Inter abbia sondato il giocatore e poi si sia presentato con una bozza di offerta ridicola e che il tutto sia stato alimentato dalla stampa per mettere pressione sull’Atalanta per lookman e’ un ipotesi impossibile.
Strano con Massara non abbia preso rios a tutti i costi, ai tifosi piaceva tanto
Zenone oggi hai superato te stesso 🤷♀️🤷♀️🤦♂️🤦♂️
esatto solo i friedkin Boys fanno finta di non capire se avessero offerto già solo 40 milioni già stava a Milano e i friedkin Boys erano pronti a dire che era una grande operazione
Quando dicevo dei rimestatori del torbido che nulla sanno ma pretendono di sapere.
I “50 pippi” li hanno detti a te, hai una mail, un whatsapp da produrre come evidenza?
Può la Roma impedire a qualcuno di interessarsi a un proprio giocatore?
Conta l’esito finale, che è stato “no”, il resto è fantasia malata o la voglia di assimilare (nostalgicamente) la presente proprietà a qualcuna del passato che quando diceva “no” era da intendere come “sì”.
In ogni caso, la cessione di Strootman non fu sbagliata, magari come tempistica, ma Kevin purtroppo era un giocatore finito, tutto il contrario di quello che è Manu Koné.
Semmai lì il delirio fu quello di pensare di sostituirlo con uno che era più finito di lui.
Per me hai ragione. Non è un’invenzione giornalistica, i Friedkin c’hanno provato, di fronte alla reazione della piazza imbestialita e voglio sperare anche alle probabili minacce di dimissioni di Gasperini e di Ranieri hanno richiamato il fido Massara e hanno troncato così il tentativo di fare cassa con il più costoso giocatore che abbiamo. Come al solito speriamo che il calciomercato finisca senza follie del duo americano.
“Che la Roma abbia contattato l’Inter di sua iniziativa, proponendo Konè a 40/5 milioni” è una colossale balla giornalistica a cui non ho mai creduto. Chi per primo, ha divulgato tale melma (al solo scopo di esaltare la dirigenza nerazzurra e mettere in cattiva luce Dirigenza Romanista e il suo entourage) dovrebbe essere solo che denunciato. Basta con queste false informazioni divulgate ad hoc, con il solo scopo di creare odi e malumori.
E insistono….
gasp accontentato ma pure noi tifosi!
Non sono d’accordo con Pinoli, non credo che la levata di scudi da parte dei tifosi abbia influenzato la scelta dei Friedkin ma che proprio non c’è stato niente di serio ma solo stupidaggini dei giornalisti.
Vorrei altresì ricordare a quei tifosi che hanno approfittato per muovere l’ennesimo attacco alla proprietà che sarebbe opportuno, oltre che intelligente, criticare e dissertare sui fatti e non “per partito preso”.
Caro Romano. È un fatto che a 7 gg. dall’inizio del campionato mancano ancora 5 acquisti. Vedi sotto il mio commento. Adesso posso criticare?
Perfettamente d’accordo con Vincent. Bravi Friedkin non avete fatto la caxxata del 2025, ora mancano 5 giocatori! Non sviamo il discorso. America’ fate i seri!
Stanno talmente avvelenati contro questa proprietà, ma contro la ROMA in generale , ( di volta in volta trovano un bersaglio e lo bombardano) che ancora insistono con , la aperta era stata aperta .
Embè le porte si aprono per fare uscire la balle fuori. e non solo quelle.
Ma veramente voi credete al fatto che la ROMA abbia contattato l’inda proponendogli Konè a cifre ridicole? Antipatie e critiche verso la Dirigenza ci potrebbero anche stare ma cosi’ è troppo Da non crederci… Calzetta, repubblica, menzoniero, cds… A meno che non citano fonti e dati certi possono anche andare a farsi friggere
Ecco, bravi. Ora sbrigateve con:
1) laterale alto sx
2) CC da affiancare a El Aynaoui e Koné
3) attaccante
4) sostituto di Salah Eddine
5) difensore
Gli intermediari che gente nobile …
Vorrei chiamare in causa i loro antenati
durante il calciomercato, il giornalismo sportivo raggiunge le massime vette dello squallore…
totalmente inattendibili.
e dovrebbero fare informazione, per mestiere…
raccontatela bene sta storiella: Gasp giustamente avra’ minacciato le dimissioni immediate e da qui il dietrofront. gli sara’ bastato solo leggere una fregnaccia del genere a 1 settimana dall’ inizio del campionato per storcersi di brutto
😂😂😂😂😂😂 che ridere ..la storiella. 😂😂😂👍
Certamente, infatti penso sia andata così.
Massara, che essendo ds non sa lavorare per definizione, ha chiamato Marotta e gli ha offerto kone per 30 milioni, non di più sennò Ghisolfi, che lo prese a 20, ci passava troppo male.
Marotta ha detto sì, Massara aveva già preparato tutto e i friedklyn stavano firmando quando qualcuno, probabilmente un utente del sito, ha mandato un messaggio in dirigenza chiedendo se Gasp fosse d’accordo e si sono resi conto che non lo avevano interpellato.
E credimi, questa versione è molto più verosimile della tua e di quella di gazzetta secondo cui ad affare fatto hanno ascoltato la pancia della tifoseria
La porta era scontata chiuderla per tanti motivi, ma se vi voleva per forza fare cassa con Manu, l’Inter non ha mai avuto i mezzi per farlo. Da pianeta Inter la cifra proposta in realtà era più bassa di quelle descritte dai soliti cortigiani di carta. Quei neri imbrattatori di carta che hanno raccontato ai tanti tifosi interisti di fantomatici acquisti ancor prima che iniziasse il mercato. Da Romanista non posso che altro farmi una risata per questa vicenda
La potente Inter, del grande Ds Marotta, non è riuscita a prendere LEONI , dal Parma per la modica cifra di 31 mln…
La trattativa per KONE non è mai esistita.
Gaetano non posso esimermi da farti una domanda anche perché ormai ci “conosciamo” da un po’ di tempo.
Senza alcun intento polemico da parte mia anche perché in fondo apprezzo, anche se non sempre condivido, il tuo atteggiamento di difesa delle decisioni societarie.
Mi spieghi come fai ad essere così certo di cose (leggi caso Koné) che possono conoscere solo gli addetti ai lavori?
Sono un po’ come le tue certezze che la Roma sia sempre vittima di torti arbitrali o complotti.
Forse la verità a volte è più complessa e magari sta nel mezzo come spesso succede.
Non so se si è trattato di una boutade di fine estate ma Kone’ non vale quella misera somma: oggi vale almeno 60. In futuro anche di più. Se ha la palla tra i piedi, è in cassaforte;, corre su tutto il campo; contrasta di fisico molto bene; sa impostare la manovra anche con passaggi non scontati; è abbastanza sicuro di sé; è nazionale della squadra più forte del mondo e manca ancora dell’altro. Venderlo ora è una follia commerciale, prima che sportiva
Cessioni: Cristante (10), Pellegrini (10), Dovbyk (25), Kumbulla (prestito). Acquisti: Sancho (20 + bonus), Bailey (prestito con diritto), Debast (prestito con obbligo), Mikautadze (23).
Una via di mezzo tra un sogno e un incubo….
10 Pellegrini….. 25 Dovbik…
ahahah … buongiorno e buon ferragosto, che però deve essere andato male.
hai mandato il whatsapp a Massara?
Ha risposto “obbedisco!”?
“Ah, e non dimenticare mezzo litro di Gragnano. Lo assaggi, se è frizzante lo prendi, se no, resisti ” (cit.)
Parlare di meno, tifare di più….
Quaranta milioni messi sul piatto per Konè. Se poco poco la Roma quest’anno porta in bacheca qualcosa altro che quaranta milioni. Già ora ne vale almeno il doppio se poi ci scappa qualche titulo almeno 100 milioni e ci si mette a sedere. Bello de casa Konè!
Di questa squadra ho sempre ritenuto incedibili Svilar, Ndika, Konè e Soulè… Vendere uno di questi sarebbe un grave errore. Abbiamo Pellegrini da mettere sul mercato.
Se non ho mal compreso la tesi di Pinoli, è andata così: prima, a parole, Friedkin ha rassicurato Gasperini che non avrebbe ceduto Konè e poi nei fatti non l’ha ceduto. Adesso si che è chiaro.
Notizia acchiappa click quella di ieri e notizia che esalta la proprietà illuminata quella di oggi.
Da ciò che si legge, saremmo stati presi per i soliti morti di fame.
è stata una forzatura giornalistica per destabilizzare come la finta notizia di svilar al Milan…. mentre le altre si ridimensionano ( perché questo stanno facendo entrambe le milanesi)i friedkin stanno dimostrando di voler costruire le fondamenta di una grande Roma sin da questa stagione . se arrivano sancho e bailey ma anche solo uno dei tue hai anche gli esterni veloci che creano superiorità cosa che ci manca da Gervinho e Salah, non a caso da quando eravamo stabilmente in Champions
certo fare un offerta meno di 40 x kone quando manco un anno fa valutavi frattesi 45, bisogna avere proprio la faccia come il cubo.
La tarantella messa in atto dai giornalisti cortigiani delle solite squadre hanno toppato alla grande questa volta, la società sta costruendo qualcosa di grande e importante per il centenario, questi individui sono troppo presi nel servire che ancora non si rendono conto che gli sta arrivando un frecciagiallorossa che li cojerà in pieno.
ma se la gazzetta non scrive scemenze riguardo inter milan e Juve chi la legge? deve per forza inventare favole, soprattutto d’estate, visto che pure le spiagge sono vuote
Svilar Wesley Ghilardi Mancini N’dicka Angelino Konè Cristante El Aynaoui Soule e Ferguson
Roma Bologna sabato prossimo iniziamo così, poi si ritocca in corso d’opera
la Roma che andava in Champions League è stata anche sfasciata da Pallotta, i Friedkin poi si sono ritrovati con Cristante Pellegrini e Company. È colpa di Pallotta che non è riuscito a ricostruire una Roma all’ altezza dopo le cessioni di Salah Alisson e altri.
Però bisogna dare anche meriti a Pallotta, che aveva costruito una Roma che era inferiore solo alla Juve dei 9 scudetti di fila. La cosa che si può rimproverare è il non aver vinto nemmeno una coppa Italia con quei giocatori
Questa è la dimostrazione palese di quanto siano cialtroni i giornalari nostrani. Pur di vendere una copia in più sono capaci di scrivere qualunque cosa
E con quali soldi inda avrebbe potuto prendere Konè? Basta con questi giornalai che vogliono destabilizzare l’ambiente di Trigoria.
Se valutano Frattesi panchinaro a 40 per Konè occorrono 120 M.
I Fredkin non vendono i pezzi pregiati e lo stanno dimostrando da anni ormai.
Della Roma dovete avere paura da ora in poi. Ad oggi c’è la giochiamo con l’Inter e siamo inferiori solo al Napoli (parere personale)
Che OGNI trattativa sia avviata coi sondaggi effettuati dagli intermediari (del “giro” del DS della società che chiede il giocatore), è prassi tra le più frequenti: questi intermediari contattano il giocatore e poi buttano l’esca del prezzo, a gente giusta, che la fa rapidamente pervenire alla società.
Il clou della vicenda pare essere la ridicola inadeguatezza del prezzo proposto (per di più, da parte della stessa strisciata che per Frattesi chiedeva anche di più).
Questo misto di inadeguatezza e arroganza ha stroncato sul nascere la trattativa.
I media calcistici, intanto in generale, godevano. Attribuendo alla Roma una debolezza finanziaria, con l’acqua alla gola, che sarebbe poi stata usata per qualificare in generale la dimensione tecnica della Roma ai blocchi di partenza.
Adesso vediamo invece di riprendere il discorso di potenziamento e rafforzamento della rosa laddove si era, forse, interrotto. Perchè comunque questo è quello che conta, prima e dopo “l’incidente” del velleitario episodio con l’Inda, che s’è mossa anche, e specialmente, perchè era alle prese con un mezzo disastro con Lookman.
Speriamo che ora noi si pensi RAPIDAMENTE ai nostri interessi e loro, a debita distanza, ai…casi loro
il futuro si costruisce su Svilar Konè e Soulè
e Ndika
Vabbè sempre lo stesso copione.
Ci sono gli abbocconi seriali che credono ad ogni strepitio di menestrello e i negatori a prescindere anche di fronte all’evidenza.
Per chi come me ha visto correre molta acqua sotto i ponti ci sono tutti gli elementi per essersi fatti un’idea in merito e mi sembra francamente inutile dividersi ora su questo.
Manca poco all’inizio della stagione e Massara non può sbagliare le ultime mosse anche perché le risorse disponibili vanno spese con intelligenza.
A volte si crea l’ informazione per rafforzarne il suo esatto contrario…ci puó stare, meno peró il modo con cui questa viene fatta se crea irritazione a chi a questa squadra ci tiene davvero. Nessuno ha offerto Kone all’ inter…ancor meno per 30-40 mil…tutto il resto è soap opera…e a me a parte ‘’ Beautiful ‘’ che piaceva a mia madre, delle soap opere ne faccio volentieri a meno…
Meno male !!!! Stavolta è andata bene, qualcuno dovremmo ringraziare, ma chi ?
La Roma deve vendere altri esuberi quanto prima. Zialkowski no perché contro squadra Cipro 3° classifica si è fatto infilare 3 gol su 4. Può migliorare ma non è il top che ci serve. Sancho e Bailey sarebbero ottimi. Tenendo Koné e N’Dicka, se riuscissimo a prendere un difensore centrale forte (Debast) + uno Scamacca in prestito. La Roma può competere. Angeliño lo vedo più esterno d’attacco che di difesa.
A quanto pare i Friedkin leggono i blog e i siti dei tifosi, per scoprire l’umore dei tifosi in 24h.
Notizia che è stata fin da subito una bufala, con la notizia che la Roma avrebbe proposto il giocatore all’Inter per 30mln… come scriveva la Gazzetta. Poi hanno cambiato la cifra in 40mln, perché se li avevano per Lookman, potevano pagarli per Konè. Poi l’Inter poteva prenderli entrambi. Adesso l’offerta di 45mln era troppo bassa.
Insomma, la realtà è che la Roma non vende i titolari. I Friedkin non la vogliono smontare, proprio adesso che è arrivato anche il nuovo allenatore.
Il progetto di crescita c’è ed è reale. Si vuole vincere.
tutto il resto è noia.
