Friedkin ci ripensa, il settlement agreement può slittare di un anno: vantaggi e limiti

Il mercato della Roma passa inevitabilmente da una data: 30 giugno. È entro quella scadenza che il club giallorosso dovrà rispettare gli impegni assunti con la UEFA nell’ambito del settlement agreement, generando circa 50 milioni di euro di plusvalenze. Un obiettivo che, a oggi, appare tutt’altro che semplice da raggiungere.

Le settimane passano, le offerte importanti ancora non arrivano e a Trigoria inizia a prendere quota un’ipotesi che fino a pochi giorni fa veniva sostanzialmente esclusa: chiedere alla UEFA un’estensione dell’accordo di un ulteriore anno, rinviando parte degli obblighi economici al 30 giugno 2027. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i Friedkin starebbero valutando con crescente attenzione questa possibilità. Una soluzione che consentirebbe alla Roma di affrontare il mercato in uscita con maggiore serenità, evitando di essere costretta a cedere uno dei propri giocatori più importanti a condizioni non ritenute soddisfacenti.

Il problema è evidente. Gasperini vorrebbe trattenere l’ossatura della squadra che ha riportato la Roma in Champions League. Ndicka, Koné, Soulé e gli altri big rappresentano la base sulla quale costruire la nuova stagione. Ma senza offerte considerate adeguate, il rischio sarebbe quello di svendere un patrimonio tecnico per rispettare una scadenza finanziaria.

Da qui la riflessione in corso. I vantaggi di un eventuale rinvio sarebbero evidenti. Esistono però anche degli aspetti meno favorevoli. Un’estensione del settlement agreement significherebbe infatti convivere ancora per un’altra stagione con alcuni vincoli imposti dalla UEFA. Non necessariamente il ritorno al rigido transfer balance che aveva caratterizzato le prime fasi dell’accordo, ma comunque una serie di limitazioni economiche che continuerebbero a influenzare le strategie del club nel mercato in entrata.

Molto dipenderà dalle condizioni che la UEFA sarebbe eventualmente disposta a concedere. Ogni accordo viene infatti negoziato singolarmente e non è escluso che la Roma possa ottenere termini più favorevoli rispetto a quelli applicati finora. Nel frattempo il tempo continua a scorrere. Il mercato resta in attesa, le plusvalenze ancora non arrivano e anche Gian Piero Gasperini aspetta di capire quale sarà il margine di manovra a disposizione della società.

Fonte: Il Messaggero