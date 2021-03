Friedkin ha deciso: in panchina si cambia. Quattro allenatori in lizza per il dopo Fonseca

AS ROMA NEWS – Il destino di Paulo Fonseca è segnato. I Friedkin sembrano ormai decisi a cambiare allenatore a fine stagione, anche qualora la Roma dovesse centrare la qualificazione alla Champions, magari vincendo l’Europa League. E’ quello che scrive oggi Leggo (F. Balzani), ma che sembra trovare d’accordo tanti altri quotidiani in edicola questa mattina.

Il portoghese, scrive la Gazzetta dello Sport (C. Laudisa) è stato messo sulla graticola dopo il summit di ieri a Trigoria. I dirigenti sanno che gli stessi giocatori hanno delle perplessità sulla formazione schierata contro la squadra di Gattuso e sulla preparazione fisica, per non parlare del problema degli scontri diretti con le grandi.

E’ partita dunque la caccia al nuovo allenatore: per Leggo, in pole c’è Massimiliano Allegri, che però va convinto con un progetto tecnico importante. Perchè il tecnico toscano ha altre proposte, e deve essere conquistato con soldi e giocatori.

Per la Gazzetta dello Sport il favorito è invece Maurizio Sarri: il progetto dei Friekdin si baserà principalmente sui giovani, e per questo l’ex allenatore di Juve, Napoli e Chelsea sembra essere il profilo ideale per il club giallorosso.

Il Messaggero (U. Trani) invece parla anche di Ivan Juric del Verona qualora i giallorossi non dovessero entrare in Champions: la Roma in quel caso avrà meno appeal per il futuro allenatore. All’estero seguito il tedesco Nagelsmann, 33 anni, ora al Lipsia e prenotato dal Bayern, se Flick diventa ct della Germania. Ma la preferenza va a un italiano per evitare la ripartenza lenta dovuta al normale periodo d’adattamento dello straniero.

Allegri è libero e quindi contattabile. Qualche colloquio c’è già stato, ma l’allenatore ha preso tempo. Nella Juventus qualche fedelissimo lo vorrebbe di nuovo a Torino. E lui guarda anche a Milano: Conte è capace di lasciare l’Inter dopo aver vinto lo scudetto. Meglio, insomma, l’Italia che l’estero, dove il Real e lo United lo tengono in grande considerazione. Ecco perché la Roma non lo esclude dal casting.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero