Friedkin ha scelto: Pisilli è il simbolo per la ripartenza

AS ROMA NEWS – L’esordio con José Mourinho, la valorizzazione con Daniele De Rossi, il passaggio (a vuoto) con Ivan Juric e ora il ritorno in vetrina, alle dipendenze di Claudio Ranieri. Il 2024 di Niccolò Pisilli è stato pieno di mille cose, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), compreso l’esordio con la nazionale italiana, proprio a Roma, lo scorso dieci ottobre, quando il centrocampista della Roma anche Luciano Spalletti a giocarsi una fiche su di lui.

E se l’anno è iniziato tra le attese e le speranze, è invece finito con l’investitura dei Friedkin. Già, perché nel messaggio di auguri del The Friedkin Group l’unica foto rappresentante la Roma è la sua, mentre consegna una maglia autografata ad uno dei tanti sponsor invitati alla cena di Natale.

I Friedkin hanno deciso di valorizzare quello che sarà sicuramente un asset della Roma del futuro, su cui mercato e possibili cambi di maglia non dovrebbero incidere. Di più, con le possibili cessioni di capitan Pellegrini e di Zalewski oltre alla (purtroppo) certezza che Bove non tornerà più ad indossare la maglia giallorossa (considerando il defibrillatore che gli impedirà di giocare in Italia), Pisilli è l’unico romano e romanista che può vestire questa maglia anche nella prossima stagione.

Insomma, la Roma ha deciso di costruirci su il futuro. Presto arriverà anche il rinnovo del contratto. Oggi Pisilli guadagna ancora appena 70mila euro, presto Friedkin gli riconoscerà molto di più. E ci costruirà su il futuro.

Fonte: Gazzetta dello Sport

