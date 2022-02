Friedkin, l’assenza fa notizia: non si vedono sugli spalti da Roma-Lecce di Coppa Italia

AS ROMA NEWS – Se prima era la presenza a fare rumore, ora è l’assenza del presidente della Roma a fare notizia sui giornali.

I Friedkin infatti non si vedono da un po’ sugli spalti dell’Olimpico così come negli stadi dove la squadra giallorossa gioca in trasferta.

Prima capitava spesso che papà Dan fosse assente per impegni di lavoro, ma la presenza del figlio Ryan era quasi assicurata. Ultimamente invece, sottolineano questa mattina diversi quotidiani tra cui Il Messaggero e la Gazzetta dello Sport, i proprietari del club non si vedono più.

L’ultima presenza allo stadio risale allo scorso 20 gennaio, nel match di Coppa Italia vinto per 3 a 1 sul Lecce. Da allora i Friedkin non si sono più visti. Un’assenza che fa notizia, specie ora che nella Roma le acque sono agitate per via dei deludenti risultati stagionali.

