Friedkin, pugno duro con Digitalbits: i texani preparano l’accoppiata Toyota-Adidas

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Rottura. Secca e improvvisa, in perfetto stile Firedkin. La Roma decide di togliere subito lo sponsor dalla maglia non appena Digitalbits ha saltato un pagamento, previsto per il 31 marzo scorso.

A differenza dell’Inter, che ha continuato a mostrare il marchio sulla propria casacca nonostante le insolvenze, da Trigoria non ci sono state esitazioni: via il logo della criptovaluta, al suo posto la scritta “SPQR” che campeggerà già da questa sera per la partita contro il Milan.

I Friedkin dunque hanno optato per il pugno di ferro, scegliendo di togliere il marchio dalla maglia della Roma al primo pagamento non rispettato: l’accordo stipulato tra le due società lo prevede, e i texani hanno deciso per la linea dura.

L’accordo tra Roma e DigitalBits è stato firmato la scorsa stagione, per una durata di tre anni, fino alla stagione 2023-24. Il contratto triennale prevede un compenso di 35 milioni di euro più bonus, con un aumento graduale di anno in anno. Finora il club ha incassato solo dieci milioni rispetto all’intera cifra stabilita dall’accordo.

Lo strappo potrebbe non essere definitivo: se i pagamenti riprenderanno regolarmente, Digitalbits tornerà ad apparire sulle casacche del club. Altrimenti dal prossimo anno la maglia giallorossa sarà completamente nuova: oltre all’arrivo di Adidas, che grifferà le divise della Roma, Dan e Ryan Friedkin sono pronti a far apparire il marchio della Toyota come main sponsor del club.

Fonte: La Repubblica / Il Tempo