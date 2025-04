Friedkin, senti Totti: “Per la Roma il migliore è Ancelotti. Se Carlo ci pensasse…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Da sempre simbolo della Roma e da sempre abituato a chiedere il meglio per la sua squadra. Da calciatore lo faceva rivolgendosi alla famiglia Sensi: voleva i campioni, e spesso li otteneva. Oggi, da tifoso illustre e leggenda vivente, Francesco Totti continua sulla stessa linea. Non più richieste di calciatori, ma stavolta di un allenatore: Carlo Ancelotti.

L’ex capitano è volato in Russia per partecipare ai “Premi Rb” di Mosca, evento che ha sollevato qualche polemica per il contesto geopolitico, ma Totti ha deciso comunque di onorare l’invito. E a margine della premiazione, è arrivata la battuta che ha fatto sognare i tifosi giallorossi.

Interpellato da La Repubblica sul possibile successore di Ranieri sulla panchina della Roma, Totti non ha avuto dubbi: “Ancelotti e Mourinho sono i migliori al mondo. Chi vorrei? Mourinho lo abbiamo già testato, se Ancelotti ci pensasse, ben venga”.

Un endorsement tutt’altro che banale, considerata la stima che lega Totti ai grandi allenatori e il momento di riflessione che sta vivendo il club in vista della prossima stagione. Parole che suonano quasi come un appello, o forse come un sogno che lo stesso Totti vorrebbe vedere realizzato. Difficile, quasi impossibile. Ma nel calcio, si sa, mai dire mai. E se a chiedere è uno come Totti…

Fonte: La Repubblica