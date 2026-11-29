I Friedkin sono tornati nella Capitale. Dopo il rinvio del viaggio dovuto alla festa del Ringraziamento, la proprietà giallorossa è atterrata oggi all’aeroporto di Ciampino, come riferisce Radio Manà Manà Sport.

Non soltanto Ryan, il cui arrivo era stato annunciato nei giorni scorsi: a Roma sono sbarcati anche il presidente Dan e Corbin Friedkin. La famiglia texana è attesa questo pomeriggio allo stadio Olimpico per assistere alla partita contro il Monza.

Una presenza particolarmente significativa in un momento delicato della programmazione societaria. Nelle prossime ore potrebbero infatti andare in scena importanti incontri con Gian Piero Gasperini e Tony D’Amico per definire le strategie del mercato di gennaio. Il tecnico aspetta almeno due rinforzi, mentre il direttore sportivo attende indicazioni dalla proprietà sul budget a disposizione.

Il ritorno dei Friedkin potrebbe rappresentare anche l’occasione per iniziare ad affrontare il tema del prolungamento contrattuale di Gasperini, oltre alle questioni relative al nuovo stadio e al Centenario del club.

Da tempo l’allenatore auspica un maggiore coinvolgimento della famiglia americana nella vita della Roma. Il ritorno nella Capitale anche del presidente Dan rappresenta un segnale importante per una squadra che ha ritrovato la Champions League e ora coltiva concrete ambizioni di scudetto.

Fonte: Radio Manà Manà Sport