Furia Svilar: il portiere si scaglia contro i compagni dopo Como-Roma. E ora pensa all’addio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se perfino il mite Svilar perde la pazienza, allora dentro la Roma c’è davvero qualcosa che non va. Succede tutto dopo i due gol presi a Como nel giro di pochi secondi, nel corso del recupero di una partita orribile che i giallorossi erano riusciti a tenere in bilico fino all’ultimo grazie proprio alle parate del belga.

Ma sulla zampata di Gabrielloni a pochi passi dalla porta e sul gol in contropiede di Paz incassato nelle praterie lasciate dai compagni, Svilar non ha potuto nulla. E così, al fischio finale di Rapuano, il portiere giallorosso è sbottato. Svilar è esploso in un moto di rabbia, scagliandosi contro i compagni, calmato da Hummels dopo qualche minuto di sfogo.

In questa situazione di caos dentro la squadra, e di totale incertezza sul futuro tecnico, il destino di Mile è incerto. L’estremo difensore giallorosso guadagna ancora la metà di Celik nonostante il suo valore di mercato sia notevolmente cresciuto, diventando uno dei pezzi più pregiati della squadra. Vista la situazione, Svilar non esclude la scelta più dolorosa, e cioè quella di andare via dalla Roma.

Fonte: Corriere dello Sport

