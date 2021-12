Fuzato non convince: alla Roma serve anche un secondo portiere

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’errore commesso ieri sera è di quella da matita blu sottolineato più volte. Al primo tiro (parabile) in porta Fuzato ha confermato di essere un giocatore ancora non all’altezza di difendere i pali della Roma. Cosa piuttosto preoccupante per il ruolo delicato che ricopre.

Già, perchè essere il secondo portiere comporta una serie di responsabilità mica da ridere: qualora Rui Patricio dovesse accusare un problema fisico, i pali della porta giallorossa dovrebbero essere difesi dal 24 enne brasiliano. Mourinho in precedenza aveva speso belle parole per lui (“Non ha ancora giocato, ma mi fido di Fuzato al 100%“), ma alla prima presenza da titolare l’ex portiere del Palmeiras ha deluso.

Ma le prestazioni di Fuzato non avevano convinto nemmeno l’anno scorso, le poche volte che era stato chiamato in causa. A inizio stagione il brasiliano era stato mandato in prestito ai poroghesi del Gil Vicente per fargli fare le ossa, ma il club portoghese non lo ha praticamente mai fatto giocare, preferendogli costantemente il connazionale Denis.

Rientrato a Trigoria a gennaio, ha giocato titolare le ultime cinque partite al posto di Pau Lopez senza però convincere del tutto. La Roma ora deve riflettere seriamente sul futuro di Fuzato e sull’opportunità di continuare con lui come secondo di Rui Patricio. Per quel ruolo forse sarebbe più giusto puntare su un portiere esperto e affidabile, e non su un giovane che non ha dato i segnali attesi e che avrebbe bisogno di giocare con continuità per poter dimostrare quello che vale.

Giallorossi.net – F. Turacciolo