“L’impegno dei Friedkin è massimo, faremo una grande Roma”. Parole importanti, quelle pronunciate da John Galantic nel corso di un incontro con i dipendenti del club giallorosso, giovedì scorso a Trigoria. A riportarle è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il CEO romanista ha voluto incontrare personalmente le persone che lavorano quotidianamente all’interno del Fulvio Bernardini. Un’occasione per conoscersi meglio, condividere un brindisi di buon lavoro e, soprattutto, ribadire le ambizioni della proprietà americana. Costruire basi solide, far crescere la società e riportare la Roma a competere per traguardi importanti: questa la direzione indicata dal dirigente, che ha voluto sottolineare il pieno coinvolgimento dei Friedkin nel progetto giallorosso.

Un messaggio rivolto all’interno del club, ma destinato inevitabilmente ad alimentare anche le aspettative della piazza romanista. Le parole di Galantic arrivano infatti in una fase importante della stagione, con la squadra di Gasperini impegnata ai vertici del campionato e un mercato di gennaio che potrebbe rappresentare un’ulteriore occasione di crescita. La promessa del CEO è ambiziosa: ora saranno le scelte della società a darle concretezza.

Fonte: Corriere dello Sport