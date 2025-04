Galatasaray, durissimo attacco a Mourinho: “Valanga di danni al calcio turco, ci vergogniamo per lui”

ALTRE NOTIZIE – Non accenna a placarsi la bufera seguita al derby turco tra Fenerbahce e Galatasaray, disputato mercoledì scorso in Coppa di Turchia e vinto 2-1 dal Galatasaray. Al centro della polemica c’è ancora una volta José Mourinho, che al termine della gara si è reso protagonista di un gesto tanto provocatorio quanto discutibile: ha infatti “preso per il naso” il collega Okan Buruk, tecnico del Gala, che è poi finito a terra in seguito al contatto con lo Special One.

Il Fenerbahce, guidato proprio da Mourinho, ha parlato apertamente di “provocazione pianificata” da parte di Buruk: “La caduta da professionista era evidentemente premeditata, così come le parole e le azioni irrispettose. Tutto è documentato nei filmati. L’assurdità di chi si fa toccare il naso e poi si contorce a terra per diversi secondi è evidente. La tendenza a cadere, già vista durante la sua carriera da calciatore, sembra persistere anche oggi da allenatore.”

Ma la risposta del Galatasaray non si è fatta attendere, ed è arrivata sotto forma di un comunicato durissimo — pur senza mai nominare direttamente Mourinho — che accusa il tecnico portoghese di aver arrecato “un danno enorme” al calcio turco: “Il danno arrecato al calcio turco dall’allenatore della squadra rivale, arrivato con la speranza di dare un contributo, è cresciuto come una valanga negli ultimi 8 mesi. Ci dispiace che, invece di chiedere scusa, ci troviamo a rispondere a una dichiarazione che offende l’intelligenza della comunità calcistica turca.”

Il comunicato del Gala si chiude con un affondo ancora più netto: “Che Dio non permetta a nessuno di difendere un vergognoso attacco allo sport, avvenuto sotto gli occhi del mondo, solo per garantire una sanzione più lieve all’allenatore. Osserviamo con tristezza la pietosa situazione di chi fino a ieri ci faceva la morale. Ci vergogniamo per loro e per il calcio turco.” Nel frattempo, sui social impazzano i video dello scontro e dei siparietti più provocatori di Mourinho, tra cui quello in cui finge di dormire e russare durante una conferenza stampa, ennesimo atto di sfida al sistema.

Fonte: Gazzetta della Sport