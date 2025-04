Galeone: “Allegri? Le telefonate iniziano ad arrivare adesso. De Laurentiis lo stima moltissimo…”

Giovanni Galeone, amico ed ex allenatore di Allegri, ha parlato del futuro dell’ex tecnico della Juventus ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole.

“Ci sarà un giro di allenatori in tutta Europa, è difficile dire se Conte rimarrà al Napoli, anche in caso di scudetto. So per certo che De Laurentiis stima moltissimo Allegri, tanti anni fa io e Max eravamo insieme in un ristorante di Milano e lo incontrammo, lui lo invitò al suo tavolo e parlarono a lungo”.

Galeone ha poi aggiunto: “Le telefonate iniziano ad arrivare adesso, a inizio maggio. Ci sono panchine come Roma, Milan, Real Madrid, Bayer Leverkusen che dovrebbero liberarsi”.

Fonte: Radio Kiss Kiss