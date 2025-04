Gardi (ag. FIFA): “Ecco perchè Dybala e Zalewski non sono andati al Galatatasaray”

AS ROMA NOTIZIE – George Gardi è uno dei più noti agenti Fifa e intermediario del panorama calcistico ed è l’artefice dei principali trasferimenti di calciatori di livello come Mauro Icardi, Nicolò Zaniolo, Dries Mertens e Alvaro Morata al Galatasaray.

Il procuratore è molto vicino al club di Istanbul egli scorsi avrebbe potuto portare anche Nicola Zalewski e soprattutto Paulo Dybala in Turchia, ma alla fine la trattativa non andò in porto.

Gardi ha rivelato i retroscena legati a questi mancati trasferimenti e lo ha fatto in un’intervista al sito turco: “Per quanto riguarda Zalewski, avevo trovato l’accordo con la Roma, ma il giocatore non ha potuto lasciare il club. Dybala? Voleva rimanere alla Roma“.