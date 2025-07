Gasp accende i motori: Trigoria e St. George’s Park, qui si fa la Roma

C’è fermento a Trigoria per l’inizio del nuovo progetto targato Gasperini, pronto a decollare ufficialmente domenica 13 luglio. Un triennio che i tifosi sperano possa trasformarsi in una nuova, entusiasmante pagina della storia giallorossa. L’allenatore è già carico, e lo stesso vale per i giocatori, che si stanno avvicinando al raduno con una preparazione fisica autonoma e rigorosa: nessuno vuole farsi trovare impreparato ai test del nuovo staff.

Gasp non farà sconti a nessuno, e lo si capirà fin dai primi giorni. Il programma prevede venti giorni intensivi a Trigoria, seguiti da una settimana in Inghilterra presso il centro federale di St. George’s Park, considerato perfetto per il lavoro atletico e per cementare il gruppo. Lì, tra temperature ideali e impianti d’eccellenza, si svolgeranno gli ultimi otto giorni di ritiro, tra il 3 e l’8 agosto.

Come da tradizione gasperiniana, torneranno le famigerate triple sedute: una al mattino presto, una seconda intorno a mezzogiorno (spesso in palestra) e una terza nel tardo pomeriggio, quando il sole cala e le temperature sono più gestibili. Le sedute serali saranno le più intense, con una combinazione di lavoro atletico e tattico, individuale e collettivo. In più, i primi giorni saranno dedicati a test atletici mirati: in base ai risultati, lo staff tecnico – composto dal vice Tullio Gritti, i preparatori Domenico Borelli e Gabriele Boccolini e il collaboratore Mauro Fumagalli – deciderà se cominciare subito con il massimo carico o scalare progressivamente.

La preparazione sarà strutturata su due fronti: da un lato il lavoro atletico con esercizi specifici per forza, resistenza e velocità, dall’altro quello tecnico-tattico, con esercitazioni dinamiche con palla per migliorare dribbling, controllo, passaggi e conclusioni. La corsa, come sempre nelle squadre di Gasperini, sarà al centro di tutto.

Il programma delle amichevoli prevede quattro test importanti: Kaiserslautern (26 luglio), Cannes (31 luglio), Lens (2 agosto) ed Everton (9 agosto). Un modo per testare sul campo quanto assimilato in allenamento.

Infine, la Roma volerà in Inghilterra con tutto il necessario per non perdere le proprie abitudini alimentari: lo chef di Trigoria seguirà la squadra con parmigiano, pasta, sugo e olio d’oliva al seguito. I pasti, sempre a buffet, saranno bilanciati e improntati su carboidrati, proteine e grassi prevalentemente vegetali. Anche il recupero è stato studiato nei minimi dettagli: tra piscine a profondità regolabile, idroterapia e tapis roulant subacquei, non mancherà nulla per garantire la piena efficienza del gruppo.

Una cosa è certa: alla Roma di Gasperini non sarà concesso respirare. E proprio da questo ritmo forsennato, Gasp vuole costruire la propria forza.

Fonte: Corriere dello Sport