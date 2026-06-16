Gasp blocca Konè e Ndicka: la Roma apre l’asta per Soulè

La Roma ha fatto le sue scelte. O almeno, quelle che riguardano i pilastri da cui ripartire. Secondo il Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini ha chiesto espressamente alla società di trattenere Evan Ndicka e Manu Koné, due giocatori considerati fondamentali per il progetto tecnico della prossima stagione.

Proprio questa presa di posizione contribuisce a chiarire le strategie giallorosse sul fronte cessioni. Con il 30 giugno sempre più vicino e la necessità di chiudere il capitolo plusvalenze, il principale candidato alla partenza resta infatti Matias Soulé. La Roma punta a trasformare l’interesse di diversi club in una vera e propria asta internazionale. L’argentino è seguito sia in Premier League sia in Bundesliga e il club giallorosso ha fissato il prezzo a 40 milioni di euro, cifra che consentirebbe di realizzare una plusvalenza importante e dare maggiore libertà di manovra sul mercato in entrata.

Una volta sistemati i conti, la società è pronta a concentrarsi sugli obiettivi offensivi indicati da Gasperini. In cima alla lista restano Mason Greenwood e Crysencio Summerville, considerati dal tecnico i rinforzi ideali per aumentare qualità, velocità e imprevedibilità nel reparto avanzato. Ma il casting non si ferma qui. Il Corriere dello Sport segnala infatti altri due profili seguiti dalla Roma per la fascia sinistra dell’attacco. Il primo è Malick Fofana, esterno offensivo del Lione, classe 2005, ala sinistra di piede destro che si è messo in evidenza nel campionato francese. Il secondo è Keito Nakamura, attaccante giapponese dello Stade de Reims, tra i protagonisti di questo Mondiale e autore di prestazioni che hanno attirato l’attenzione di diversi osservatori internazionali.

Il mercato della Roma entra così in una fase decisiva: prima le cessioni e le plusvalenze, poi l’assalto ai rinforzi richiesti da Gasperini. E il nome di Soulé appare sempre più centrale nelle strategie economiche e tecniche di questa estate giallorossa.

Fonte: Corriere dello Sport