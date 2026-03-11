Gasp cambia: Cristante e Zaragoza sulla trequarti

Cambiare per non morire, o meglio per tornare a segnare con un attacco che in questo momento fatica ad andare oltre Malen. Gian Piero Gasperini è alla ricerca di nuove soluzioni offensive in una fase della stagione in cui il reparto avanzato continua a vivere una vera emergenza.

Se nel girone d’andata il problema principale era la mancanza di una punta capace di finalizzare il gioco della squadra, oggi la difficoltà sembra essere un’altra: le palle giocabili per gli attaccanti. A Marassi Malen è apparso spesso isolato, senza il supporto dei compagni. È venuta meno soprattutto quella che Gasperini aveva definito “la connessione perfetta” con Paulo Dybala, assente ormai da tempo. E anche Matías Soulé non sarà disponibile nella sfida di domani contro il Bologna, andata degli ottavi di Europa League.

Una partita cruciale, proprio come quella di domenica contro il Como, e per questo Gasperini è pronto anche a modificare in parte il suo sistema di gioco. L’idea è quella di riproporre Bryan Cristante in posizione più avanzata, soluzione già vista nella ripresa contro il Genoa.

Con Lorenzo Pellegrini bocciato e Lorenzo Venturino escluso dalla lista UEFA, le alternative sono infatti limitate. L’esperienza di Cristante potrebbe diventare una risorsa preziosa per dare equilibrio e presenza tra le linee, soprattutto considerando i numeri del reparto offensivo: tra i cinque giocatori a disposizione, Gasperini ha raccolto appena cinque gol complessivi.

Una situazione che Malen ha tamponato solo in parte e che inevitabilmente riporta l’attenzione anche sulle scelte di mercato. Il tecnico aveva chiesto con insistenza l’arrivo di un esterno sinistro offensivo già pronto, ma il direttore sportivo Ricky Massara non è riuscito a chiudere i primi obiettivi e alla fine è arrivato Bryan Zaragoza. Proprio lo spagnolo resta il principale candidato per affiancare Cristante sulla trequarti contro il Bologna, anche se finora non è riuscito a convincere pienamente. Più una scelta dettata dalle circostanze che una vera certezza tecnica.

In mezzo al campo, invece, El Aynaoui potrebbe affiancare Pisilli, consentendo a Manu Koné di rifiatare dopo le fatiche delle ultime settimane: il francese, domenica scorsa, è apparso visibilmente stanco. Per Gasperini è il momento delle soluzioni d’emergenza. Perché tra Europa League e campionato la Roma si gioca una fetta enorme della propria stagione nel giro di pochi giorni.

