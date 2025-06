Gasp e Massara: le scelte di Comolli che rischiano di diventare rimpianti per la Juve

Gian Piero Gasperini in panchina, Frederic Massara come direttore sportivo: la Roma ha scelto la via dell’esperienza. La Juventus, invece, ha deciso di lasciarli andare. E ora, nel mezzo di giugno, con le stagioni ancora da cominciare, ci si ritrova già a fare i conti con decisioni che potrebbero trasformarsi in rimpianti.

È questo il momento in cui ogni scelta pesa come un macigno. Ogni opzione – giusta o sbagliata – traccia una linea netta, senza sfumature: tra vincere e perdere c’è sempre quel confine sottile che separa la lungimiranza dal rammarico. E, soprattutto, non si può tornare indietro.

Come racconta Tuttosport, l’arrivo di Damien Comolli alla Juventus ha rappresentato una svolta netta voluta da John Elkann. Una rivoluzione lucida, con un preciso schema di priorità tracciato già dai primi giorni dopo l’addio di Cristiano Giuntoli. In quell’intervallo sospeso, dove tutto era ancora da definire, la Juve aveva iniziato a impostare le prime manovre per affrontare la nuova stagione.

Due i punti fermi evidenziati in rosso: un allenatore d’esperienza, con Antonio Conte in cima alla lista e un tentativo per Gasperini; e un direttore sportivo che conoscesse in profondità il mercato italiano, per gestire un’estate complicata senza dover ripartire da zero.

In questo contesto, il nome di Ricky Massara aveva messo tutti d’accordo. Il dirigente ex Milan era a un passo dal diventare il nuovo ds bianconero: accordo praticamente chiuso, solo da ratificare con l’ok finale del nuovo dg. Ma quel via libera non è mai arrivato. E così la Roma si è inserita, e ha chiuso.

A Trigoria ora si riparte con certezze operative. A Torino, invece, si riflette su ciò che poteva essere. E che non sarà più.

Fonte: Tuttosport