Gasp vuole Krstovic, il Lecce fa il prezzo: “Costa 30 milioni”

Lo aveva chiesto quando era ancora allenatore dell’Atalanta e così, ora che la panchina è quella della Roma, il nome può diventare quello giusto per i giallorossi. Per l’attacco, Gasperini vuole Krstovic. E il direttore sportivo Ghisolfi, scrive oggi La Repubblica (M. Juric), è stato messo al corrente dei desideri del nuovo tecnico.

Il Lecce chiede 30 milioni di euro per liberare il suo centravanti e non sembra troppo disposto a fare sconti. Sul giocatore del Lecce hanno già iniziato a muoversi il Milan in Italia e il Leeds in Inghilterra. Poi c’è la Roma, che vorrebbe Krstovic per avere un’alternativa a Dovbyk. Più mobile il montenegrino, centravanti d’area l’ucraino che Gasperini valuterà da vicino.

Chi è sicuro di non essersi guadagnato la conferma è Abraham. L’inglese, che ha uno stipendio ingombrante, è appena tornato dal prestito al Milan. L’attaccante tornerebbe volentieri in Premier League e la Roma sta cercando offerte: se e quando arriverà quella che consentirà ai giallorossi di evitare minusvalenze, Abraham partirà per lasciare spazio al successore. Krstovic, o Scamacca. E’ lui il piano B, ma con più di un nodo da sciogliere sulle condizioni fisiche.

Fonte: La Repubblica