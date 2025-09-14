LIVE! – GASPERINI: “Problema fisico per Dybala, speriamo non sia nulla. Preso un gol evitabile, non dovevamo andare sotto con questo caldo”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Torino, gara valida per la terza giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

GIAN PIERO GASPERINI A DAZN

Il tridente leggero? Dybala?

“Ha avuto un piccolo problema fisico, speriamo non sia nulla di grave. Non siamo stati pericolosi nel primo tempo, la partita è stata condizionata da un gol evitabile. Le energie con queste temperature vengono meno”.

Tanto possesso palla, cosa manca alla Roma?

“Non abbiamo fatto una brutta partita, abbiamo tenuto bene il campo ma possiamo velocizzare di più. Ci è mancato lo spunto, l’ultimo passaggio, la capacità di tiro. Quando giochi con questo caldo devi stare attento a non subire gol perchè poi le energie vengono meno”.

Avere uno come Dybala è una sfida?

“Dybala ha fatto molto bene, lui e Soulè sono stati molto attivi, peccato si sia dovuto fermare. Può occupare tutte le zone del campo. La sua assenza pesa per noi, però speriamo non sia niente di importante”.

Settimana che porta al derby: che partita si aspetta?

“Paradossalmente perdendo dovremo alzare di più l’attenzione. Avremo una settimana in cui saremo tutti per la prima volta, dovremo arrivare nel modo migliore”.

GIAN PIERO GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Cosa non le è piaciuto?

«Sotto certi aspetti abbiamo fatto una partita giusta, dove ci è mancata la velocità, il ritmo. Non era facile perché con queste temperature non è semplice mantenere ritmi alti, e contro squadre così bloccate c’è sempre il rischio di picchiare contro il muro, essere poco pericolosi e correre dei rischi. Ma se ti prendi l’onere di fare la partita, devi metterlo in conto. Oggi ci è mancata velocità e spunto, ma era giustificabile. Per il resto abbiamo tenuto abbastanza bene. Sono partite equilibrate: non devi mai andare sotto, perché poi vengono meno le energie. I ragazzi hanno giocato tutti con grande generosità, ma si gioca sempre sul filo».

Come mai la scelta di Dybala centravanti?

«È stata una necessità della settimana. I giocatori sono arrivati dalle nazionali a giorni alterni, non tutti nelle condizioni migliori. Ci stava questa situazione, perché non davamo punti di riferimento per una difesa a tre. Non siamo riusciti però a palleggiare bene. Dybala e Soulé sono stati molto attivi, ma non abbiamo trovato le misure giuste per creare superiorità numerica. Con Ferguson siamo tornati all’abitudine: non abbiamo fatto male globalmente, ma non siamo stati pericolosi. Il gol ha reso difficile la partita; magari nel finale, anche con la stanchezza, poteva andare diversamente».

Su Dovbyk.

«Non avevo intenzione di farlo entrare oggi, ma ora avremo una settimana di tempo. Voglio vederlo bene quando entra: attivo e dinamico. Poi lo ripresenteremo. Insieme a Ferguson in coppia? Sì, potrebbe starci. Avevamo fuori Dybala».

Difesa a tre?

«Devi mettere a cinque l’attacco per rimontare. Nei finali, su qualche mischia, dobbiamo provarci: ci siamo andati vicini, dovevamo portare magari qualche pallone in più e tentare qualche interscambio sul posto. I finali di partita sono delle soluzioni».

Il derby è la partita giusta per riscattare questo passo falso?

«Perdere non fa piacere, soprattutto in queste partite. Il derby è una partita a sé: c’è una settimana di tempo per prepararlo e arrivare nelle condizioni migliori. Vedremo Dybala come sarà».

Sull’infortunio di Dybala.

«Ha avuto un risentimento quando ha calciato una punizione e poi si è fermato. Vedremo domani. La sensazione è che sia una questione di giorni, non di più, per recuperarlo».

Su Koné.

«La sua qualità principale non è colpire di testa e tirare: i giocatori devono essere sfruttati al massimo per le proprie caratteristiche. Nel finale erano tutti un po’ stravolti: giocare con queste temperature non è facile. Gli posso chiedere di velocizzare un po’ il gioco, questo è l’unico punto su cui lavorare in questo momento».

