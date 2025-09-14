LIVE! – GASPERINI: “Problema fisico per Dybala, speriamo non sia nulla. Preso un gol evitabile, non dovevamo andare sotto con questo caldo”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Torino, gara valida per la terza giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.
GIAN PIERO GASPERINI A DAZN
Il tridente leggero? Dybala?
“Ha avuto un piccolo problema fisico, speriamo non sia nulla di grave. Non siamo stati pericolosi nel primo tempo, la partita è stata condizionata da un gol evitabile. Le energie con queste temperature vengono meno”.
Tanto possesso palla, cosa manca alla Roma?
“Non abbiamo fatto una brutta partita, abbiamo tenuto bene il campo ma possiamo velocizzare di più. Ci è mancato lo spunto, l’ultimo passaggio, la capacità di tiro. Quando giochi con questo caldo devi stare attento a non subire gol perchè poi le energie vengono meno”.
Avere uno come Dybala è una sfida?
“Dybala ha fatto molto bene, lui e Soulè sono stati molto attivi, peccato si sia dovuto fermare. Può occupare tutte le zone del campo. La sua assenza pesa per noi, però speriamo non sia niente di importante”.
Settimana che porta al derby: che partita si aspetta?
“Paradossalmente perdendo dovremo alzare di più l’attenzione. Avremo una settimana in cui saremo tutti per la prima volta, dovremo arrivare nel modo migliore”.
GIAN PIERO GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA
Cosa non le è piaciuto?
«Sotto certi aspetti abbiamo fatto una partita giusta, dove ci è mancata la velocità, il ritmo. Non era facile perché con queste temperature non è semplice mantenere ritmi alti, e contro squadre così bloccate c’è sempre il rischio di picchiare contro il muro, essere poco pericolosi e correre dei rischi. Ma se ti prendi l’onere di fare la partita, devi metterlo in conto. Oggi ci è mancata velocità e spunto, ma era giustificabile. Per il resto abbiamo tenuto abbastanza bene. Sono partite equilibrate: non devi mai andare sotto, perché poi vengono meno le energie. I ragazzi hanno giocato tutti con grande generosità, ma si gioca sempre sul filo».
Come mai la scelta di Dybala centravanti?
«È stata una necessità della settimana. I giocatori sono arrivati dalle nazionali a giorni alterni, non tutti nelle condizioni migliori. Ci stava questa situazione, perché non davamo punti di riferimento per una difesa a tre. Non siamo riusciti però a palleggiare bene. Dybala e Soulé sono stati molto attivi, ma non abbiamo trovato le misure giuste per creare superiorità numerica. Con Ferguson siamo tornati all’abitudine: non abbiamo fatto male globalmente, ma non siamo stati pericolosi. Il gol ha reso difficile la partita; magari nel finale, anche con la stanchezza, poteva andare diversamente».
Su Dovbyk.
«Non avevo intenzione di farlo entrare oggi, ma ora avremo una settimana di tempo. Voglio vederlo bene quando entra: attivo e dinamico. Poi lo ripresenteremo. Insieme a Ferguson in coppia? Sì, potrebbe starci. Avevamo fuori Dybala».
Difesa a tre?
«Devi mettere a cinque l’attacco per rimontare. Nei finali, su qualche mischia, dobbiamo provarci: ci siamo andati vicini, dovevamo portare magari qualche pallone in più e tentare qualche interscambio sul posto. I finali di partita sono delle soluzioni».
Il derby è la partita giusta per riscattare questo passo falso?
«Perdere non fa piacere, soprattutto in queste partite. Il derby è una partita a sé: c’è una settimana di tempo per prepararlo e arrivare nelle condizioni migliori. Vedremo Dybala come sarà».
Sull’infortunio di Dybala.
«Ha avuto un risentimento quando ha calciato una punizione e poi si è fermato. Vedremo domani. La sensazione è che sia una questione di giorni, non di più, per recuperarlo».
Su Koné.
«La sua qualità principale non è colpire di testa e tirare: i giocatori devono essere sfruttati al massimo per le proprie caratteristiche. Nel finale erano tutti un po’ stravolti: giocare con queste temperature non è facile. Gli posso chiedere di velocizzare un po’ il gioco, questo è l’unico punto su cui lavorare in questo momento».
mister mi dispiace non capirò nulla di calcio ma oggi hai toppato alla grande
mister, se non spieghi ad Angelino & C. che in campo si gioca in verticale e si cerca il fondo, all’Olimpico verranno tutti arroccati dietro.
Dybala centravanti anche no. Baldanzi non deve giocare.
io resto fiducioso .
impresentabili
Una secchiata di acqua gelida sulle vere o presunte ambizioni di questa Società. Non abbiamo campioni ma solo onesti lavoratori del calcio. Una conferma di ciò che già si sapeva. A mister Gasp comunque vanno date le sue responsabilità. Una squadra con limiti evidenti di ogni genere ….
squadra che sta troppo giù a livello atletico, impossibile fare meglio. ( al netto di giocare il primo tempo senza centravanti) Lo scorso anno con ranieri magari portavi a casa il punto, con gasp che mette la difesa a metà campo rischi. io non l’avrei preso, perchè non c’era la liquidita per prendere 10-12 giocatori.
Purtroppo la prima sconfitta è arrivata malamente, non abbiamo avuto praticamente nessuno in attacco nel primo tempo perchè sia Dybala che soule arrivano a cc per prender palla ed El Aynaoui in quella parte di campo è nullo, meglio a copertura della difesa. Squadra molto molle oggi e non si è mai visto il gioco del gasp ma sembrava più la brutta roma vista a metà campionato lo scorso anno. Baldanzi e Pisilli le partite devono vederle comodamente dalla panchina perchè in una roma ambiziona non ci possono giocare!! peccato, è vero che il Torino l ha incartata giocando tutto in difesa.. peccato perchè potevamo continuare sulla scia del Napoli
ora testa al derby
Abbiamo costruito poco o nulla, non ho visto quel pressing asfissiante delle prime partite, mentre abbiamo subito un pressing da una squadra molto compatta e aggressiva.
Oggettivamente manca il guizzo, chi salta l uomo con regolarità. Secondo me El aynaoui trequartista nn va bene, non supera mai l uomo, non crea nulla. Dybala falso nove non ha dato nessun frutto, baldanzi ennesima prova negativa, se non è a terra, perde palla velocemente. Pisilli inesistente.
C’è molto da lavorare, ma si sapeva… Spero la sconfitta porti cambiamenti e non inutili attacchi dei radiolari.
se il problema fosse solo che non avevamo nessuno in attacco,non abbiamo tirato una volta al di là dei colpi di testa solo alla fine il faraone un tiro e non capisco sto cambio di modulo senza un senso visto che la roma aveva iniziato hene con l’altro
Mamma mia che pessimismo cosmico.
Ma come si fa’ a perdere con un Torino del genere? Brutta brutta sconfitta questa!
