LIVE! GASPERINI: “Fatto un salto di qualità tranne che nelle conclusioni. L’infortunio di Dybala è la notizia peggiore della serata”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Milan-Roma, gara valida per la decima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.
GASPERINI A DAZN
Cosa non è andato oggi negli ultimi 25/30 metri?
“Faccio fatica a cercare qualcosa che non sia andato. Meglio pensare a cosa è andato e sono state tante le cose positive. È facile dire i centimetri o l’episodio. Ne abbiamo creati tanti, questa è la strada che voglio percorrere. Siamo rammaricati per il risultato ma fiduciosi, perché giocando in questo modo faremo punti”.
L’assetto degli ultimi 20 metri è ciò su cui ragioni per fare il salto di qualità?
“Il salto di qualità lo abbiamo fatto se non nelle conclusioni, in tutto il resto ci siamo riusciti. Abbiamo giocato un primo tempo importante e con grande personalità contro una squadra forte. Abbiamo sofferto dopo il gol e a inizio secondo tempo, poi siamo ripartiti bene. Faccio fatica a trovare indicazioni negative. Siamo arrabbiati e dispiaciuti per questo risultato, soprattutto per il modo in cui abbiamo giocato. Purtroppo si sbagliano anche i rigori, ma la squadra ha giocato in diversi modi. Ci sono tante partite all’interno della stessa partita e noi le abbiamo sempre interpretate bene”.
Un altro rigore sbagliato: è un peso per la squadra? Come sta Dybala?
“Il rigore sbagliato pesa, ma ancora di più l’infortunio di Dybala. Ora vedremo quando può recuperare, ma sicuramente dopo la sosta. Dispiace perché Dybala stava facendo partita da grande giocatore come è lui. L’infortunio di Dybala è la perdita più grossa di questa sera”.
Il bicchiere è mezzo pieno?
“Sì. Nelle sconfitte dobbiamo alzare cose che sono determinanti, ma la squadra c’è e ha spirito. Stiamo bene in campo e giochiamo in diversi modi, ma ci hanno penalizzato i 4 rigori su sbagliati su 5. Sono veramente tanti e ci hanno tolto in campionato e in Europa… Le grandi squadre riescono a tirare fuori sempre l’episodio nel finale durante gli arrembaggi, mentre a noi manca questo. Quando domini la partita devi portarla a casa, a noi sta mancando questo e i rigori”.
La scomparsa di Galeone? Vuole condividere il più grande insegnamento che le ha lasciato?
“Cito un ricordo. Giocavamo a Pisa per la promozione, era la partita decisiva e io feci 3/4 passaggi indietro per il portiere. Quando finì la partita Galeone mi disse: ‘Non ricorriamo a questi mezzi, dobbiamo giocare fino alla fine’. È stato un grande insegnamento, questo è quello che ricordo meglio”.
GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA
Come valuta globalmente la prestazione della Roma?
“La prima mezz’ora la partita era molto aperta, in quella condizione noi abbiamo fatto molto bene e abbiamo costruito parecchio ma non siamo riusciti a concretizzare e a portare il vantaggio della partita dalla nostra parte, che ci avrebbe consentito di giocare su più spazi. Abbiamo sofferto dopo il gol del Milan e all’inizio del secondo tempo, anche in condizioni di difficoltà perché il Milan quando prende gli spazi è sicuramente pericoloso. Siamo riusciti a trovare le misure giuste e avere una continuità di azioni in attacco. Poi c’è stato l’episodio del rigore. Dobbiamo assolutamente alzare la capacità realizzativa, anche nei finali dove domini così a lungo dentro l’area con tante palle messe dentro. Vedo la capacità di tante squadre di riuscire a risolvere e a raddrizzare la partita in queste situazioni. Sono le uniche due cose che mi vengono in mente questa sera: quello e la capacità di tirare i rigori che ci stanno penalizzando”.
Dybala ha chiesto il cambio…
“Oltre a non aver realizzato il rigore, la cosa peggiore è il suo infortunio. Questa è grave perché stava giocando con grande qualità come sempre ma anche con grande condizione. Purtroppo si è infortunato e lo dobbiamo recuperare velocemente perché ci alza il livello”.
Se vuole condividere con noi un ricordo di Galeone.
“Ho avuto la fortuna di vivere il miglior periodo del Pescara: una squadra molto giovane, che doveva giocare in C ed è stata ripescata per la retrocessione del Palermo, ha vinto il campionato in modo incredibile portando una Regione dietro. Era la persona più amata a Pescara, abbiamo vissuto anni con un entusiasmo incredibile. Negli anni in cui la Serie A era a 16 squadre, con i migliori giocatori al mondo in Italia, Galeone era un personaggio particolare e lo ricordo così”.
Mister sei un signore, sono sicuro che in cuor tuo stai a bestemmia perché te mancano l ‘attaccanti che invochi da agosto.
senz’altro la Roma del 1t è stata la migliore dell’era Gasp, tanta tanta roba. Bisogna buttarla dentro però altrimenti è tutto vano. Mentre nel 2t il Milan poteva chiuderla in più occasioni, bisogna essere onesti. Peccato il rigore…tripla beffa: il tiro di Pelle sarebbe andato dritto in rete, Paulo sbaglia il rigore e si rompe pure…che zella!
Con il massimo rispetto e pur comprendendo queste dichiarazioni, ma… sono decenni che ascolto (ora da uno, ora da un altro…) le stesse frasi, gli stessi ‘buoni propositi’: tutti declinati al futuro. Intanto, il presente rimane sempre il medesimo…
ma dai sei al secondo posto…intanto…e potevi essere primo se non sbagliavi il rigore…
mah, questo e’ soddisfatto…ma che partita ha visto? si deve essere perso i primi 30′ del secondo tempo…
a me la squadra è piaciuta tranne un quarto d’ora…
purtroppo quando l asticella si alza escono fuori le pecche del mercato
Per cambiare le cose servono calciomercati di rilievo, servono giocatori di altra caratura. Il lavoro del mister è evidente ma da solo non può fare miracoli.
primo tempo roma secondo milan, il gol lo segna leao praticamente, tu ti sei mangiato 3 gol, scusate massa di dov’è? qualcuno me lo può ricordare? fofana entra a piede a martello con piede alto, GIALLO, punizione rigore e secondo giallo SPARITO, visto che il regolamento dice tocco di mano non importa la volontarietà è giallo sempre, giallo a wesley e a saelemekers stesso fallo tutto apposto, anche se la colpa è nostra che ci siamo mangiati 3 gol. Kone ha giocato male oggi
Dybala nel 2 tempo perde palla e da quel momento entrano in un caos dufe suvo …. poi il calcio fatti di episodi ci dà la possibilità di rientrare , ma un Dybala che aveva già sbagliato molto sbaglia di nuovo.. così no. serve..
Gasperini ha delle responsabilità su questa sconfitta, Dovbyk doveva giocare dall’inizio con Dybala e Pellegrini al posto di El Aynaoui e poi staffetta tra Dybala e Soulè.
Almeno al posto di Bailey Dovbyk doveva entrare!
Comunque, senza giocatori di valore non si va da nessuna parte, le rose di Milan, Inter, Juve e Napoli sono superiori. Questa sera al Milan mancavano Pulisic e Rabiot.
La difesa va rimessa come l’inizio di campionato tre centrali Celik, Mancini, NDika esterno destro Wesley, sinistra Rensch/Angelino. Da qui bisogna ripartire.
Nota su Dybala, mi dispiace ma il campione fa la differenza, quel rigore si segna altrimenti sei un buon giocatore niente di più!
