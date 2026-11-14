Gasperini guarda oltre il 2028: vuole una Roma vincente, ma aspetta risposte dai Friedkin

Gian Piero Gasperini vuole continuare la sua avventura alla Roma anche oltre il 2028. Ma prima vuole capire fino a dove intendono arrivare i Friedkin. Il tecnico giallorosso guarda al futuro con ambizione e considera il progetto romanista una sfida ancora tutta da sviluppare. Secondo quanto racconta oggi la Repubblica, però, la volontà di proseguire insieme dovrà essere accompagnata da scelte societarie capaci di sostenere la crescita della squadra.

La Roma è terza in classifica, a soli due punti dalla vetta, e il rendimento di questa prima parte di stagione ha alimentato ambizioni importanti. Gasperini non vorrebbe limitarsi a consolidare i risultati ottenuti, ma costruire una squadra in grado di competere stabilmente per vincere. Da qui la richiesta di una programmazione condivisa, con investimenti mirati e una visione sportiva che vada oltre la singola sessione di mercato.

Il punto più delicato riguarda il rapporto con la proprietà. Dopo l’arrivo dell’amministratore delegato John Galantic, i contatti diretti tra Gasperini e i Friedkin si sarebbero notevolmente ridotti. Il tecnico si confronta soprattutto con il CEO e con il direttore sportivo Tony D’Amico, ma considera importante mantenere anche un dialogo personale con Dan e Ryan, soprattutto quando si tratta di definire le ambizioni della società.

Non è una questione nuova. Già a ottobre Gasperini aveva spiegato di sentire la fiducia dei proprietari, sottolineando però la differenza rispetto al rapporto quotidiano che aveva con la famiglia Percassi all’Atalanta. Il suo obiettivo dichiarato è coinvolgere maggiormente i Friedkin nella vita della squadra, anche in vista del centenario del club e del progetto del nuovo stadio. Galantic rappresenta un collegamento operativo importante, ma non sostituisce completamente quel confronto diretto che l’allenatore vorrebbe recuperare.

Il primo passaggio concreto sarà il mercato di gennaio. Gasperini chiede soprattutto un esterno offensivo capace di saltare l’uomo e aumentare la qualità delle alternative in attacco. D’Amico sta lavorando su diverse piste, da Gittens a Endrick e Lookman, ma prima di accelerare dovrà conoscere i margini d’investimento autorizzati dalla proprietà. La richiesta del tecnico è rafforzare la squadra senza dover necessariamente sacrificare i giocatori più importanti della rosa.

La questione economica si lega quindi a quella progettuale. Il contratto di Gasperini scade nel giugno 2028 e non risulta al momento una trattativa avanzata per il prolungamento. La Repubblica descrive però un allenatore intenzionato a restare, a condizione di poter dare continuità a un percorso ambizioso. Non un ultimatum ai Friedkin, ma la richiesta di trasformare i risultati sul campo in una programmazione all’altezza.

Gennaio potrebbe dunque rappresentare molto più di una semplice finestra di mercato. Con la Roma in piena corsa per le prime posizioni, gli investimenti invernali diranno qualcosa sulle intenzioni dei Friedkin e sulla volontà di accompagnare Gasperini verso traguardi più importanti. Il tecnico vuole continuare a Roma, ma soprattutto vuole costruire qualcosa che duri. E per farlo avrà bisogno che società e allenatore condividano fino in fondo la stessa ambizione.

FONTI: La Repubblica, Sky Sport