GASPERINI: “Konè giocatore molto forte, mi auguro non ci siano cessioni per il FPF. Sul mercato siamo fermi da più di 20 giorni” (VIDEO)

Mister Gasperini ha parlato ai microfoni dei giornalisti al termine dell’amichevole pareggiata per 2 a 2 contro il Neom. Queste le dichiarazioni del tecnico sulla condizione della squadra in vista dell’esordio in campionato e del mercato che si chiuderà tra due settimane.

Problemi in difesa?

“Non in difesa, di squadra. Abbiamo preso ripartenze anche in vantaggio, e non è stata una bella roba…Non c’era nessun motivo per prendere queste infilate”.

C’era stanchezza?

“Abbiamo sempre giocato con più fresco, oggi faceva molto caldo. Però è stata una partita utile”.

Come ha visto Dybala? Può giocare come prima punta?

“Spero di no, che possa giocare nel suo ruolo normale”.

Hermoso o Ghilardi, in base a cosa sceglie?

“Ghilardi è appena arrivato, oggi era in difficoltà dopo una buona partita. Hermoso è un calciatore che ha giocato ad alti livelli, è un profilo completamente diverso”.

A sinistra si aspetta qualcosa?

“Vediamo…”

Bailey e Sancho?

“Inutile parlare di giocatori che non sono della Roma”.

Si sente di escludere la partenza di Konè?

“Questa è una squadra con delle qualità che va migliorata. Con la società le idee sono condivise e chiare, vediamo che succederà nei prossimi 15 giorni. Konè è indubbiamente un giocatore molto forte, per noi sicuramente è una perdita. Vediamo che si può fare da qui alla fine mercato. La situazione del FPF la conoscete tutti. A me stare fermo così non piace. Noi siamo fermi da più di venti giorni sul mercato. Se devi fare ancora qualcosa, se possibile farlo senza cedere giocatori, verrà fatto. La società è stata molto chiara con me, quello che vorremmo fare speriamo di poterlo realizzare”.

Cosa portiamo a casa oggi?

“L’impianto di gioco esiste. Nel secondo tempo è subentrata la stanchezza, ma queste partite sono un ottimo allenamento, nella squadra avversaria c’erano ottimi giocatori”.

Le tempistiche di questo mercato?

“Sono quelle del mercato, per tutti, non solo per la Roma. Il mercato aperto a inizio campionato è una bestialità, ma vale per tutti”.

