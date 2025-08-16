GASPERINI: “Konè giocatore molto forte, mi auguro non ci siano cessioni per il FPF. Sul mercato siamo fermi da più di 20 giorni” (VIDEO)

Mister Gasperini ha parlato ai microfoni dei giornalisti al termine dell’amichevole pareggiata per 2 a 2 contro il Neom. Queste le dichiarazioni del tecnico sulla condizione della squadra in vista dell’esordio in campionato e del mercato che si chiuderà tra due settimane.
Problemi in difesa?
“Non in difesa, di squadra. Abbiamo preso ripartenze anche in vantaggio, e non è stata una bella roba…Non c’era nessun motivo per prendere queste infilate”.
C’era stanchezza?
“Abbiamo sempre giocato con più fresco, oggi faceva molto caldo. Però è stata una partita utile”.
Come ha visto Dybala? Può giocare come prima punta?
“Spero di no, che possa giocare nel suo ruolo normale”.
Hermoso o Ghilardi, in base a cosa sceglie?
“Ghilardi è appena arrivato, oggi era in difficoltà dopo una buona partita. Hermoso è un calciatore che ha giocato ad alti livelli, è un profilo completamente diverso”.
A sinistra si aspetta qualcosa?
“Vediamo…”
Bailey e Sancho?
“Inutile parlare di giocatori che non sono della Roma”.
Si sente di escludere la partenza di Konè?
“Questa è una squadra con delle qualità che va migliorata. Con la società le idee sono condivise e chiare, vediamo che succederà nei prossimi 15 giorni. Konè è indubbiamente un giocatore molto forte, per noi sicuramente è una perdita. Vediamo che si può fare da qui alla fine mercato. La situazione del FPF la conoscete tutti. A me stare fermo così non piace. Noi siamo fermi da più di venti giorni sul mercato. Se devi fare ancora qualcosa, se possibile farlo senza cedere giocatori, verrà fatto. La società è stata molto chiara con me, quello che vorremmo fare speriamo di poterlo realizzare”.
Cosa portiamo a casa oggi?
“L’impianto di gioco esiste. Nel secondo tempo è subentrata la stanchezza, ma queste partite sono un ottimo allenamento, nella squadra avversaria c’erano ottimi giocatori”.
Le tempistiche di questo mercato?
“Sono quelle del mercato, per tutti, non solo per la Roma. Il mercato aperto a inizio campionato è una bestialità, ma vale per tutti”.
Mi dite chi sarà il centravanti titolare della Roma? Voi lo avete capito?
Noi stiamo ancora a dare le colpe a Dovbyk (e ora pure a Ferguson) ma non gli danno mai un pallone decente..
Però te la chiami…….🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
….
A parte gli scherzi …..
ARTEM
FRS
l’ucraino
Fergubik oppure Dovbusson
Bisogna ancora comprarlo
Dovbik
Hermoso ! 🤣🤣🤣🤣
Non capisco tutti quei pollici in giù… la tua era solo una domanda e non hai fatto critiche.
Onestamente neanche io l’ho capito, ma credo che si alterneranno molto.
Ho visto un involuzione di Ferguson nelle ultime uscite… questo si.
Anche a centrocampo non si capisce chi sarà il titolare tra Cristante e Kone.
La cosa che mi preoccupa di più è la fase difensiva e speriamo che da qui ad inizio campionato migliori.
Non è che tra Ferguson e Dovbyk ci sia una differenza tale da poter risolvere la babele (la stessa identica che abbiamo visto con Juric purtroppo) che vediamo in campo…
ma che te frega, basta che vinciamo
No.
Ecco, come si fa a pensare di vendere Kone’ ? Allora tanto valeva riassumere Di Francesco, che ti faceva vendere mezza squadra.
squadra incompleta ..uno con le qualità di martinelli o o riley servirebbe come il pane a centrocampo .. poi esterni e attaccante ..stiamo messi maluccio
ragazzi premesso che Gasperini è questo..ma almeno quando la squadra non è il 100% della condizione, si può giocare un po più accorti?? prendere 3/4 ripartenze durante la partita non è scritto sulle tavole della legge eh
Perché Gasperini non ha risposto a chi lo intervistava che il fatto Konè era stato inventato da loro ?
massara sarà bravo,ma è lento tanto lento.
Parole sante. Chi vuole essere competitivo parla così.
se giocavamo ripartendo 10-15 metri più indietro l’imbucate non le prendevamo. La difesa deve fare la difesa non difesa all’attacco e attacco in difesa… non siamo la longoatalanta
Meglio aspettare la fine del mercato.
La risposta su Koné non lascia presagire nulla bi buono, purtroppo—
Capisco tutto e massima fiducia nella Società e anche in Massara ma certo anche Gasperini non ha certamente torto quando poi vedi come per poche migliaia di euro (a questi livelli) ci vuole un mese per prendere Ghilardi e forse non ne bastano due per prendere Ziolkowsky. Con la rosa così incompleta si rischia, come purtroppo ogni anno, di perdere preziosissimi punti all’inizio che poi pesano tremendamente alla fine e lo abbiamo visto anche la scorsa stagione, 1 PUNTO e fuori dalla Champion.
“Konè è indubbiamente un giocatore molto forte, per noi sicuramente è una perdita. Vediamo che si può fare da qui alla fine mercato. La situazione del FPF la conoscete tutti. A me stare fermo così non piace. Noi siamo fermi da più di venti giorni sul mercato. Se devi fare ancora qualcosa, se possibile farlo senza cedere giocatori, verrà fatto.” A me queste parole mi hanno destabilizzato, alla Roma mancano dei giocatori, ma si sapeva che con un mercato non risolvevi tutto, però vista la poca qualità a centrocampo e soprattutto in difesa, io di uno come Konè attualmente non mi priverei mai
Un allenatore deve fare questo chiedere sempre il meglio come dei tifosi che invece hanno sempre in bocca il fair play e le plusvalenze. La società si sbrigasse a prendere quello che manca che siamo molto in ritardo, se fosse rimasto ranieri non era un problema ma è stato scelto un profilo completamente diverso che avrà bisogno di tempo per evitare le imbarcate che rischiamo seriamente di prendere in campionato
Da quello che dice Gasperini la questione Koné e ancora aperta, e che a causa del FPF possiamo perdre pedini importante della squadra, ma perché non dicono la verita ai tifosi ? ma perché parlati di champions quando siete in situazione economica peggiore a causa del FPF e non potete competere sul mercato ?.
Sta societa non ti fa capire niente carta vince carta perde…..Secondo me sancho non viene spero di sbagliarmi ovviamente..
Se la giocano. Gasperini fa sempre molti cambi in attacco. Si alterneranno sempre io credo.
All’Atalanta Gasperini era abituato ad altre tempistiche di mercato legate alla maggiore disponibilità finanziarie di quella società.
Nella Roma si deve adattare alle ristrettezze tipiche di una società di seconda fascia ma d’altra parte ne era a conoscenza, anche se questo rimarcare i 20 giorni d’immobilismo sul mercato suona come un rimprovero bello e buono. Le promesse forse erano altre.
Con quello che s’è visto oggi, nel primo tempo (pur preso con le pinze dell’amichevole), specialmente a centrocampo (volendo scegliere), lasciare aperta la questione Konè fa apparire quasi mestamente rassegnata questa intervista; e c’è da sperare che, come suggerisce lo stesso Gasp, si riabituino rapidamente al caldo.
Davanti, ad ora, un livello decente di qualità E incisività, lo garantisce solo Soulè…
Poi, sabato prossimo, i dadi saranno stati gettati…
PS: Dybala è un’incognita non solo sui tempi di ripresa al ritmo partita ma, in stretta connessione, pure sull’adattabilità al gioco che vuole Gasperini.
Mah c’è una nota polemica nelle parole di Gasperini.Come dargli torto.Tra le big siamo la squadra più indietro che non entra in champions da 7 anni.Dovremmo anticipare i tempi per recuperare.Invece sempre i soliti ritardi sul mercato.
Beh ora direi che la lettura dei fatti sia piuttosto chiara dopo le parole di Gasperini.
Io la interpreto così: il mister vuole che la squadra venga completata e sarebbe disposto anche a privarsi a malincuore di Konè per raggiungere lo scopo. Questo significa che la trattativa Konè Inter c’è stata ed è stata bloccata da Ranieri e dai Friedkin dopo il sollevamento dei tifosi.
“Questa è una squadra con delle qualità che va migliorata.”
se vendi Kone devi prenderne uno meglio….altrimenti ciaone tutto
Quindi Kone è ancora “a rischio”….. altroché….
Il vero problema è che la squadra sembra messa in campo a casaccio. Non sembrano aver recepito assolutamente nulla dal punto di vista tattico. Vedo le stesse identiche difficoltà viste nella Roma di Juric. Si parte marcando a uomo (lo si fa anche in terza categoria) e stop. Tutto il resto è incertezza, improvvisazione e, nel migliore dei casi, azioni individuali (levando Soule dalla sinistra oggi abbiamo evitato anche le sue giocate). Mah… È calcio estivo ma ad 8 giorni dalla prima di campionato resto molto perplesso. Speriamo bene…
Mah spero con queste dichiarazioni non si prepari il terreno per cedere Kone. Se deve essere così meglio non fare nulla e tenere baldanzi
Ok era un’amichevole e tutto il resto, ma sono molto preoccupato da quello che ho visto oggi, ossia il nulla assoluto.
