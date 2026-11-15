Gasperini, nessuna replica a Sabatini: il tecnico dà mandato ai legali per tutelarsi

Gian Piero Gasperini non intende rispondere alle pesanti accuse lanciate da Walter Sabatini, ma ha deciso di tutelarsi attraverso i propri legali. È quanto emerge da una comunicazione appena inviata ai giornalisti dall’ufficio stampa della Roma, in seguito all’intervista rilasciata dall’ex direttore sportivo giallorosso a Quotidiano Nazionale.

La vicenda nasce dalle dichiarazioni di Sabatini, che ha accusato Gasperini di aver spintonato Frederic Massara davanti alla squadra nella passata stagione, sostenendo inoltre che l’allenatore avrebbe delegittimato l’allora direttore sportivo per favorire persone a lui vicine. Accuse alle quali il tecnico ha scelto di non replicare pubblicamente, affidando ai propri avvocati la tutela dei suoi interessi.

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Per Gasperini, dunque, la questione è chiusa sul piano delle dichiarazioni pubbliche. Resta da capire se il mandato conferito ai legali porterà a iniziative formali nei confronti di Sabatini. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli.

Redazione Giallorossi.net