GASPERINI: “Riunione positiva con i Friedkin, hanno detto cose importanti e spero vengano realizzate. Mi aspetto qualcosa in attacco”

Mister Gasperini parla ai cronisti al termine dell’amichevole vinta per 1 a 0 sul campo dell’Everton. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore della Roma rilasciate a fine partita.
Roma diversa?
“L’avversario era diverso, quello dell’altra sera era veramente forte. Il risultato è stato pesante, ma come detto non tutto è stato negativo”.
Bilancio?
“In Inghilterra abbiamo completato la preparazione, che è conclusa. Ora ci prepariamo al campionato. Ci sarà ancora un’amichevole sabato, ma usciamo da questo mese in modo positivo per quanto fatto dai giocatori. Ringrazio i ragazzi per l’impegno”
El Aynaoui più avanzato?
“E’ una soluzione, non possiamo avere un unico sistema di gioco, ma per me è sempre stato così. Col Cannes ci abbiamo provato, ed è andata maluccio anche se abbiamo vinto. Oggi contro una squadra di Premier abbiamo fatto bene”.
Ghilardi?
“E’ stato veramente bravo. E’ arrivato questa settimana, e ha fatto la preparazione con continuità, ma è stato molto positivo”.
Soulè anche positivo?
“Le pagelle le fate voi, le mie sono tutte molto positive, che Soulè…”
E Dovbyk?
“E’ stato fermo, ma è in crescita. Si sta impegnando molto. Leggo che Dovbyk a me non piace, non scrivete queste, io non l’ho mai detto. A me piacciono tutti i giocatori della Roma e fino a che stanno alla Roma per me è il massimo dell’impegno per migliorarci. I ragazzi si allenano benissimo e per me questo è un segnale più che sufficiente”.
Dybala e Pellegrini tornano la prossima settimana?
“Dybala sì, Pellegrini è più lunga. Martedì siamo a Trigoria, mercoledì ricominciato e dovrebbe tornare anche Ndicka. Pellegrini ho visto dei video, sta correndo bene, è sulla via della guarigione, vedremo col medico…”.
Si aspetta qualcosa in attacco dal mercato?
“Ehm…sì…(ride, ndr). Ieri abbiamo fatto una bellissima riunione con la proprietà, sono stati molto positivi. Ci sono solo tre settimane di mercato, che sono poche. Loro hanno detto cose molto importanti, e si spera vengano realizzate sul mercato. Massara si sta impegnando per realizzare quello che vuole la società, d’accordo con l’allenatore e con Ranieri…”.
Non ce le dice le cose importanti?
“No…”
uno dei due attaccanti attenzionati, potrebbe essere Jackson dei blues
ora potete iniziare a stroncare anche questo come è avvenuto su Fabio Silva, che ancora non è un calciatore della as Roma
inviate il c.v. che sarà valutato
a me delle stroncature fatte da soggetti che non comprendono minimante il calcio non mi preoccupo minimamente … ancor di più la società … che poi vorrei sapere che lavoro fanno quelli massacrano i giocatori in particolare quelli appena arrivati … tipo se uno è ristoratore vorrei andare da lui e senza neanche assaggiare il cibo gli direi … i tuoi piatti fanno schifo perché non hai la stella michelin … perché il giudizio dei criticoni si basa su questa … se non hai il nome e mon ti conosco allora sei incapace
Grande Gasp, i giornalisti inventano quello che vogliono per fare preoccupare l’ ambiente Roma, ma non ce la farete mai
L’ impegno dei Friedkin non è in discussione, vediamo se arriverà il colpo top sulla trequarti e un terzo centravanti
C’è un buco grosso come una casa su quel fronte d’attacco, sia nel titolare che ancora manca sia nelle alternative che non sono di livello.
Il fatto che stasera Gasperini abbia scelto di mettere un centrocampista in più la dice lunga sul grado di insoddisfazione che ha per gli attuali interpreti del ruolo, ed ha ragione.
La frase su Dovbyk è sibillina, “mi piacciono tutti finché li ho”, ma insomma il significato della metafora è facilmente interpretabile.
Massara ha una discreta gatta da pelare da qui alla fine del mercato.
A me piace che la società faccia impresa senza che i media ci capiscano niente, seppur non sia io in grado di valutare ogni sospiro dei nostri atleti sono altresì contento se la Roma vince. Che la società non parli con nessuno è cosa buona e giusta…ora et labora. Oppure volete lo streaming o il grande fratello?
spero non fabio silvia altrimenti è meglio rimanere così mister
Le parole di Gasperini fanno presagire botti di fine mercato.
Facendo una sintesi delle voci, mi piacerebbe il seguente epilogo:
Via Dovbyk x circa 30 mln, dentro Fabio Silva come vice Ferguson ed Enciso come attaccante di sinistra, acquistabili più o meno per quella cifra complessiva, essendo entrambi in scadenza a giugno 2026.
Scambio Pellegrini x McKennie, entrambi in scadenza 2026.
Perderemmo un giocatore dello stipendio pesante e di difficile collocazione nello schema di Gasperini ed acquisteremmo un centrocampista dinamico e presente nelle due fasi come piace al mister, utilizzabile all’occorrenza anche come alternativa a Wesley sulla fascia dx.
Via Baldanzi, con il ricavato ci prendiamo un esterno di fascia sinistra da alternare ad Angelino, tipo Gallo in scadenza tra 10 mesi. Eddine in prestito.
Prendiamo il giovane polacco del Legia x la difesa.
Via Gollini, Kumbulla, Darboe, Cherubini.
“E’ stato fermo, ma è in crescita. Si sta impegnando molto. Leggo che Dovbyk a me non piace, non scrivete queste, io non l’ho mai detto. A me piacciono tutti i giocatori della Roma e fino a che stanno alla Roma per me è il massimo dell’impegno per migliorarci. I ragazzi si allenano benissimo e per me questo è un segnale più che sufficiente”.
Chiuse le questioni su Dovbyk.. resterà e col Gasp farà bene se non benissimo con il tempo e io ci spero visti i prezzi che girano per i centravanti anche più scarsi.. Lo stesso vale anche per giocatori come Baldanzi e Salah-Eddine bocciati dai giornalai e da certi professoroni di sto sito.. ciò non toglie che la rosa va migliorata ma comprare giocatori tanto per comprarli non ha alcun senso
