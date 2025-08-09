GASPERINI: “Riunione positiva con i Friedkin, hanno detto cose importanti e spero vengano realizzate. Mi aspetto qualcosa in attacco”

Mister Gasperini parla ai cronisti al termine dell’amichevole vinta per 1 a 0 sul campo dell’Everton. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore della Roma rilasciate a fine partita.

Roma diversa?

“L’avversario era diverso, quello dell’altra sera era veramente forte. Il risultato è stato pesante, ma come detto non tutto è stato negativo”.

Bilancio?

“In Inghilterra abbiamo completato la preparazione, che è conclusa. Ora ci prepariamo al campionato. Ci sarà ancora un’amichevole sabato, ma usciamo da questo mese in modo positivo per quanto fatto dai giocatori. Ringrazio i ragazzi per l’impegno”

El Aynaoui più avanzato?

“E’ una soluzione, non possiamo avere un unico sistema di gioco, ma per me è sempre stato così. Col Cannes ci abbiamo provato, ed è andata maluccio anche se abbiamo vinto. Oggi contro una squadra di Premier abbiamo fatto bene”.

Ghilardi?

“E’ stato veramente bravo. E’ arrivato questa settimana, e ha fatto la preparazione con continuità, ma è stato molto positivo”.

Soulè anche positivo?

“Le pagelle le fate voi, le mie sono tutte molto positive, che Soulè…”

E Dovbyk?

“E’ stato fermo, ma è in crescita. Si sta impegnando molto. Leggo che Dovbyk a me non piace, non scrivete queste, io non l’ho mai detto. A me piacciono tutti i giocatori della Roma e fino a che stanno alla Roma per me è il massimo dell’impegno per migliorarci. I ragazzi si allenano benissimo e per me questo è un segnale più che sufficiente”.

Dybala e Pellegrini tornano la prossima settimana?

“Dybala sì, Pellegrini è più lunga. Martedì siamo a Trigoria, mercoledì ricominciato e dovrebbe tornare anche Ndicka. Pellegrini ho visto dei video, sta correndo bene, è sulla via della guarigione, vedremo col medico…”.

Si aspetta qualcosa in attacco dal mercato?

“Ehm…sì…(ride, ndr). Ieri abbiamo fatto una bellissima riunione con la proprietà, sono stati molto positivi. Ci sono solo tre settimane di mercato, che sono poche. Loro hanno detto cose molto importanti, e si spera vengano realizzate sul mercato. Massara si sta impegnando per realizzare quello che vuole la società, d’accordo con l’allenatore e con Ranieri…”.

Non ce le dice le cose importanti?

“No…”