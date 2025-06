Gasperini-Roma, la firma non c’è ancora: ecco i motivi

Cresce l’attesa nella Capitale per l’annuncio ufficiale di Gian Piero Gasperini alla Roma. L’allenatore è già sbarcato a Fiumicino, ha incontrato Ranieri e ha avviato i primi ragionamenti sul ritiro estivo. Eppure, del comunicato che dovrebbe sancire l’inizio del nuovo ciclo non c’è ancora traccia. Un ritardo che inizia a far sorgere qualche interrogativo tra i tifosi: è tutto sotto controllo o c’è qualcosa che non torna?

La risposta, al momento, è rassicurante. Nessun colpo di scena, nessuna frenata tecnica o ripensamento da parte della società. Il motivo per cui Gasperini non ha ancora firmato risiede in un nodo formale: la mancata risoluzione del contratto che lo lega ancora all’Atalanta. Il club bergamasco ha annunciato pubblicamente l’addio con una lunga lettera d’addio pubblicata sul proprio sito, ma restano da limare alcuni dettagli burocratici prima che l’accordo venga ufficialmente sciolto.

Nel frattempo, Gasperini è arrivato ieri a Roma con un volo da Parigi, dove aveva assistito al Roland Garros insieme alla moglie Cristina. All’uscita dal Terminal 1 di Fiumicino, ha scelto di non commentare davanti ai pochi cronisti presenti. Nelle stesse ore ha incontrato Claudio Ranieri, ora in veste di dirigente, per un primo confronto, ma senza varcare i cancelli di Trigoria.

Oggi è atteso anche il suo procuratore nella Capitale: il suo arrivo servirà ad accelerare i tempi e chiudere la trattativa. La firma è attesa entro la fine della settimana, con il conseguente comunicato ufficiale.

Fonte: Il Messaggero