Gasperini: “Dovremo essere bravi a tenere i migliori. Su Dybala si lavora sotto traccia. Mancini resta, l’Inter può fare quello che vuole”

Gian Piero Gasperini ha parlato a margine di un evento a Bergamo e si è esposto ai microfoni di Sky Sport su alcune situazioni delicate riguardanti il club giallorosso. In primis la presunta voce di una cessione di Mancini all’Inter e poi sul rinnovo di Paulo Dybala. Ecco le sue parole.

Su Dybala.

“E’ un momento un po’ di stallo, si lavora sotto traccia: poi le notizie vengono fuori dopo, ma la volontà di tutti è quella”.

Esigenze di bilancio.

“Io vorrei tenerli tutti, poi ci sono anche esigenze di bilancio, ma dovremo essere bravi a capire come fare a tenere i migliori perché su quelli si costruisce meglio”.

Su Mancini.

“Mancini non se ne va, gliel’ho già detto: può fare quello che vuole l’Inter, ma se un giocatore vuole rimanere rimane”.

Sui rinforzi in attacco.

“Bisogna vedere cosa si può fare: tutti vogliono raggiungere i migliori possibili, poi ci sono i bilanci, i procuratori e gli altri club. L’importante è lavorare bene, è lunga arrivare al 31 agosto”.

Il mercato.

“Un regalo prima del Mondiale? Più che regali, dobbiamo lavorare bene, con serietà e attenzione. Roma è una piazza importante, ha uno stadio sempre pieno come poche altre piazze, c’è una grande passione, abbiamo il dovere e l’esigenza di far crescere questa squadra anche per i tifosi”.

La Roma del futuro.

“Difficile da dire adesso, è una situazione di stallo un po’ per tutti. Si parla tanto ma è più avanti che si costruiranno le squadre e sarà importante quando inizieremo a giocare. L’ambizione della Roma e della società è di creare una squadra migliore”.

Sullo zoccolo duro.

“Fondamentale, è un gruppo che ha lottato fino al 90′ con una voglia straordinaria di raggiungere l’obiettivo che è stato raggiunto meritatamente. Ho visto appartenenza, lo zoccolo duro è importante”.

Fonte: Sky Sport