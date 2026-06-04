Gasperini: “Dovremo essere bravi a tenere i migliori. Su Dybala si lavora sotto traccia. Mancini resta, l’Inter può fare quello che vuole”

Gian Piero Gasperini ha parlato a margine di un evento a Bergamo e si è esposto ai microfoni di Sky Sport su alcune situazioni delicate riguardanti il club giallorosso. In primis la presunta voce di una cessione di Mancini all’Inter e poi sul rinnovo di Paulo Dybala. Ecco le sue parole.
Su Dybala.
“E’ un momento un po’ di stallo, si lavora sotto traccia: poi le notizie vengono fuori dopo, ma la volontà di tutti è quella”.
Esigenze di bilancio.
“Io vorrei tenerli tutti, poi ci sono anche esigenze di bilancio, ma dovremo essere bravi a capire come fare a tenere i migliori perché su quelli si costruisce meglio”.
Su Mancini.
“Mancini non se ne va, gliel’ho già detto: può fare quello che vuole l’Inter, ma se un giocatore vuole rimanere rimane”.
LEGGI ANCHE – Konè, la Roma gela l’Inter: chiesti 50 milioni, i nerazzurri ora puntano Jones
Sui rinforzi in attacco.
“Bisogna vedere cosa si può fare: tutti vogliono raggiungere i migliori possibili, poi ci sono i bilanci, i procuratori e gli altri club. L’importante è lavorare bene, è lunga arrivare al 31 agosto”.
Il mercato.
“Un regalo prima del Mondiale? Più che regali, dobbiamo lavorare bene, con serietà e attenzione. Roma è una piazza importante, ha uno stadio sempre pieno come poche altre piazze, c’è una grande passione, abbiamo il dovere e l’esigenza di far crescere questa squadra anche per i tifosi”.
La Roma del futuro.
“Difficile da dire adesso, è una situazione di stallo un po’ per tutti. Si parla tanto ma è più avanti che si costruiranno le squadre e sarà importante quando inizieremo a giocare. L’ambizione della Roma e della società è di creare una squadra migliore”.
Sullo zoccolo duro.
“Fondamentale, è un gruppo che ha lottato fino al 90′ con una voglia straordinaria di raggiungere l’obiettivo che è stato raggiunto meritatamente. Ho visto appartenenza, lo zoccolo duro è importante”.
LEGGI ANCHE – Greenwood si libera, la Roma avanza: pronta l’offerta al Marsiglia
Fonte: Sky Sport
Ennesima doccia fredda per gli Abbocconi che speravano nella dismissione dei vari Cristante, Mancini, Pellegrini e Celik. Lo zoccolo duro rimane, alla faccia loro 😆
tradotto= scordatevi giocatori da 50 milioni io personalmente non ci ho mai creduto, è già tanto se non si mettono a vendere qualcuno dei pochi forti che abbiamo
Condottiero……
Il succo è che l’ Inter i giocatori se li deve andare a cercare altrove
Tante parole in giro
Poche parole da prendere sul serio
L’allenatore che ci ha portato al terzo posto è da prendere sul serio e vuole il bene della Roma
Tutto il resto è noia
GASP sa tenere e motivare il gruppo, magari riesce nel tenere tutti… ma Grenwood questo momento è migliore di Soule, vorrei vedere un cemtrocampo con BRANDT e KONE… Allora si che è na cosa seria… 💛❤️
sottotesto: Inter piatelanderq…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.