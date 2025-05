GASPERINI: “Traguardo fantastico, più di così non potevamo fare. Se resto all’Atalanta? Mi godo queste due settimane, poi vedremo”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato al Gewiss Stadium contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei bergamaschi ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Si sentiva il gol di Sulemana?

“Sono felice per lui, è un ragazzo di un educazione straordinaria. Ha questi colpi nelle corde, ha avuto poco spazio perchè aveva davanti giocatori che non hanno mai mollato. Lui è sempre stato positivo, e l’allenatore con lui c’ha capito poco. E’ una soddisfazione che si merita tutta”.

Le sensazioni per questo traguardo?

“Sono felice, è un traguardo fantastico. Eravamo vicini alle prime, ma penso che questo fosse il massimo dei nostri traguardi. Aver messo dietro le altre con due giornate di anticipo squadre dal pubblico straordinario, per me è un grande risultato. E’ stata una stagione lunga, con dei momenti di difficoltà che hanno avuto un po’ tutti”.

Vuole proseguire questo connubio?

“Stasera è una serata bellissima, abbiamo due settimane per goderci questa stagione. Per noi è stato un anno formidabile, diamo tempo e modo per pensare il resto”.

Si festeggia stasera o alla fine del campionato?

“Subito (ride, ndr)”.

