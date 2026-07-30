Tra i nomi che continuano a gravitare attorno al mercato della Roma ne riaffiora uno che non è mai stato davvero accantonato. Kevin Schade è tornato prepotentemente d’attualità e, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il suo profilo è di nuovo tra quelli che stuzzicano maggiormente la dirigenza giallorossa per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini.

L’esterno offensivo del Brentford, 24 anni, viene considerato un giocatore perfettamente funzionale al calcio del tecnico piemontese. Ala sinistra naturale, ma capace di giocare anche a destra e all’occorrenza da centravanti, Schade abbina una notevole struttura fisica, grazie ai suoi 185 centimetri, a grande velocità, progressione e capacità di attaccare la profondità. Qualità che gli hanno permesso di mettersi in evidenza anche in Premier League, dove nella scorsa stagione ha collezionato 8 gol e 4 assist, confermandosi uno dei profili più interessanti del campionato inglese.

Il Brentford continua a valutare il giocatore intorno ai 45 milioni di euro, una cifra importante che rende la trattativa tutt’altro che semplice. Nonostante questo, il nome dell’attaccante tedesco di origini nigeriane sarebbe tornato con forza nei radar della Roma. Secondo la Gazzetta, nelle prossime ore, prima della partenza per il ritiro in Galles, il club giallorosso proverà a trovare un punto d’incontro con la società inglese per capire se esistano i margini per trasformare l’interesse in una vera trattativa.

FONTE: Gazzetta dello Sport