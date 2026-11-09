GASPORT | Roma, i cinque motivi per credere alla vetta entro Natale

La Roma sogna di arrivare a Natale davanti a tutti. Terza in classifica, ancora imbattuta in campionato e distante appena due punti dalla Lazio capolista, la squadra di Gasperini ha ormai dimostrato di poter competere per le primissime posizioni. E le prospettive per le prossime settimane sono incoraggianti: tra recuperi importanti, giovani in crescita e un calendario sulla carta favorevole, i giallorossi hanno almeno cinque buoni motivi per credere nel sorpasso.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, i 31 gol segnati nelle prime undici giornate rappresentano un record nella storia romanista. Ma il rendimento offensivo è soltanto uno degli elementi che alimentano l’ottimismo attorno alla squadra.

1. L’infermeria si svuota: tornano i big

Gasperini ha affrontato un ciclo durissimo di nove partite in meno di un mese con una rosa decimata dagli infortuni. Koné è già tornato contro il Sassuolo, mentre alla ripresa sono attesi Svilar e Dybala, due elementi fondamentali per gli equilibri della squadra. Anche Mancini punta al rientro contro il Parma, mentre per Rensch resta qualche dubbio. Più lunghi i tempi di Pellegrini, che tornerà soltanto a gennaio. Recuperare uomini di questo peso potrebbe aumentare sensibilmente le possibilità di scelta del tecnico.

2. Un ambiente finalmente compatto

Non è soltanto una questione di campo. Tra squadra, allenatore, società e tifoseria si respira un clima di grande entusiasmo. L’Olimpico continua a spingere i giallorossi, mentre a Trigoria sembra esserci una sintonia che negli ultimi anni non sempre era stata scontata. Un’unità d’intenti che può rivelarsi determinante nei momenti più delicati della stagione.

3. I giovani continuano a crescere

La Roma ha ancora ampi margini di miglioramento grazie ai tanti talenti presenti in rosa. Soulé, Mora, Wesley, Ghilardi, Lulli, Pisilli e Castro stanno accumulando esperienza e personalità, offrendo risposte sempre più convincenti. Il caso più evidente è Rodrigo Mora, appena diciannovenne, già decisivo in campionato e protagonista anche in Champions League. La crescita di questi giocatori potrebbe regalare a Gasperini risorse preziose nella corsa alle prime posizioni.

4. Il calendario offre un’occasione

Alla ripresa del campionato la Roma affronterà Parma in trasferta e Monza all’Olimpico, due impegni sulla carta abbordabili. Nello stesso periodo la Lazio se la vedrà con Lecce e Torino, mentre l’Inter sarà attesa dalle sfide contro Atalanta e Genoa. Un calendario che potrebbe consentire ai giallorossi di recuperare terreno sulle dirette concorrenti e magari presentarsi al mese di dicembre in testa alla classifica.

5. Un attacco da record, senza dipendere soltanto da Malen

È il dato che impressiona di più: 31 reti in undici partite, alla media di 2,82 gol a gara. Nessuna Roma aveva mai segnato tanto dopo undici giornate di campionato. E non è soltanto merito di Donyell Malen, già a quota 11 reti stagionali: Gasperini ha mandato a segno ben 14 giocatori diversi, compresi difensori e centrocampisti. La squadra trova il gol in tanti modi, con tanti protagonisti. Un segnale importante per chi vuole restare competitivo fino alla fine.

La corsa allo scudetto resta lunga e piena di ostacoli, ma questa Roma ha numeri, entusiasmo e qualità per continuare a coltivare grandi ambizioni. Gasperini non vuole accontentarsi del secondo posto e il mercato di gennaio potrebbe aggiungere altre soluzioni a una rosa già competitiva. Prima, però, c’è un’occasione da sfruttare: trasformare le prossime partite in un trampolino verso la vetta.

FONTE: La Gazzetta dello Sport