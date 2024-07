Ghisolfi fa sul serio per Sorloth: offerti 20 milioni, si attende una risposta del Villarreal

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il nome di Alexander Sorloth non accenderà forse la fantasia dei romanisti, ma sembra stuzzicare davvero Florent Ghisolfi che sta trattando con il Villarreal il suo possibile passaggio in giallorosso.

Arrivano conferme infatti sul forte (e concreto) interesse dei giallorossi per il centravanti norvegese: i contatti tra le parti sono continui, con il ds romanista che ha avanzato un’offerta di 20 milioni di euro, ben lontana dai 30 milioni richiesti dal club spagnolo. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 38 milioni, ma il Villarreal è alle prese con difficoltà economiche, deve abbassare i costi di gestione e per questo non può fare la voce grossa sul mercato.

Ghisolfi attende una risposta che, salvo colpi di scena, sarà negativa. La distanza tra domanda e offerta è molto ampia e servirà del tempo per arrivare a un’eventuale fumata bianca. Il ds infatti non ha intenzione di avvicinarsi alla somma richiesta dagli spagnoli avendo tante operazioni da portare avanti, soprattutto in uscita: Smalling, Zalewski, Karsdorp, Celik e Aouar sono nella lista trasferimento, Abraham e Bove in quella delle opportunità.

Sorloth aspetta di avere novità al riguardo, consapevole dell’interessamento della Roma e ben lieto di trasferirsi nella capitale. L’ingaggio non sarebbe un problema: guadagna 1,7 milioni netti al Villarreal, andrebbe a percepire circa 2,8-3 milioni in giallorosso. Ghisolfi aspetta una risposta dagli spagnoli e intanto studia il rilancio.

Fonte: Corriere dello Sport

