GHISOLFI: “I miei obiettivi non contano, conta la Roma. Ultime partite di Ranieri, dobbiamo fare il massimo”

Il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Inter-Roma. Queste le dichiarazioni del dirigente francese sulla partita di campionato che si sta per giocare a San Siro.

Cosa vuol dire essere all’altezza della Roma, ci sono degli obiettivi prefissati con la società?

“Si, i miei obiettivi personali non contano. Conta la Roma, quando dico questo intendo che abbiamo la responsabilità di fare un buon lavoro. Dobbiamo costruire un club e sono un uomo che crede nell’organizzazione”.

Quanto può incidere vedere il settore ospiti vuoto per voi ?

“Siamo tristi perché sappiamo quanto sia importante avere con noi i nostri tifosi. Il calcio senza i tifosi non può essere definito Calcio. Non penso sia la strada giusta per risolvere il problema che si è riscontrato, perché tutti i nostri tifosi pagano per una minoranza. È un peccato, ma sappiamo che sono con noi nel nostro cuore”.

Fa venire un po’ di rimpianto vedere i 17 risultati utili consecutivi, forse è mancata un po’ di tempestività nella scelta dell’allenatore?

“Claudio è la persona giusta, ma non pensiamo al passato. Non abbiamo paura, dobbiamo continuare così. Sono le ultime partite del mister, questo deve essere una forza per la squadra e una fortuna per tutti, per il calcio. Faremo il massimo per fare un grande finale di stagione”