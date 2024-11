GHISOLFI: “Spero in un nuovo volto della Roma. Avevamo costruito una squadra per De Rossi, ora Ranieri tirerà fuori il meglio”

AS ROMA NEWS – Il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Napoli-Roma.

Ecco le dichiarazioni del dirigente francese sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Maradona:

FLORENT GHISOLFI A SKY SPORT

Al di là dell’aspetto tecnico e tattico il gruppo è sembrato triste. Secondo lei Ranieri è riuscito a tirare su il morale della squadra?

“Sì, dobbiamo mantenere un’energia positiva. Ranieri ha chiesto di vestire questa maglia con fierezza e testa alta. A Trigoria da un paio di settimane sentiamo determinazione e concentrazione e oggi vedremo, spero un nuovo volto per questa Roma”.

La Roma ha preso troppi gol, Ranieri ha scelto una formazione più coperta. C’è il rischio che Ranieri sia troppo isolato?

“Penso che sia normale cercare di giocare con tranquillità, coperti. È quello che ha chiesto Ranieri: cercare di giocare da squadra ed essere compatti. Intorno a Dovbyk c’è tanta qualità con Pellegrini, El Shaarawy e Pisilli. A parte i nomi, penso sia importante per fare risultato qui la mentalità, la determinazione e l’aggressività. E farlo anche per i nostri tifosi che oggi non sono qui ma a Roma e li sentiamo anche da qui perché sappiamo quanto sono importanti”.

FLORENT GHISOLFI A DAZN

La prima cosa che volete vedere è l’atteggiamento?

“Sì. Per fare risultato a Napoli servirà mentalità, determinazione e concentrazione. Ranieri ha chiesto una squadra compatta e unita. Dobbiamo essere una squadra”.

Quale caratteristica della Roma non abbiamo ancora vista e lei spera di vedere?

“Abbiamo cercato di costruire una squadra giovane e dinamica con mezzi fisici e una mentalità vincente. Quello che deve cambiare è la prestazione sul campo. Avevamo costruito una squadra per mister De Rossi, adesso sono sicuro che Ranieri riuscirà a tirare fuori il meglio e a dare equilibrio. In chiave futura dovremo cambiare alcune cose, ma sono sicuro che con Ranieri siamo sulla strada giusta”.

