Ghisolfi rivuole De Rossi, i Friedkin dicono no e si affidano alla CAA Base per scegliere il nuovo tecnico

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Le due settimane di pausa si aprono con l’incognita del prossimo allenatore che i Friedkin sceglieranno di mettere sulla panchina della Roma. Tutte le carte sono sul tavolo, niente può essere escluso.

Secondo i principali quotidiani oggi in edicola resta Roberto Mancini il grande favorito, con Rudi Garcia come piano B nel caso in cui i colloqui con l’ex ct della nazionale non portassero i frutti sperati. Mancini infatti chiede garanzie tecniche e vuole lavorare a lungo raggio con un contratto pluriennale, mentre Garcia si accontenterebbe anche del ruolo di traghettatore.

Ma attenzione al possibile ritorno di Daniele De Rossi: secondo la Gazzetta dello Sport, è proprio DDR la prima scelta di Ghisolfi, che punta a ripristinare la situazione precedente dentro la Roma. Il ds sa di dover operare un difficile lavoro di convincimento sui Friedkin, che preferirebbero evitare il passo indietro.

I texani infatti propendono ancora per la soluzione estera: Lampard, Potter, Schimdt e Terzic i nomi al vaglio. Stando a quanto riferisce Sky Sport, sono decine i nomi di tecnici contattati dalla Roma o proposti in queste ore ai giallorossi. Il nome del prossimo allenatore sarà scelto dai Friedkin, e questo chiude le porte al possibile ritorno di De Rossi. Gli americani hanno deciso di affidarsi alla CAA Base, che gli ha suggerito un tecnico straniero al posto di Juric. Nei prossimi giorni la decisione definitiva.,

