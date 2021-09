Giallorosse super, battuto anche il Pomigliano

NOTIZIE AS ROMA FEMMINILE – Un inizio col botto. Non si arresta la marcia dell’As Roma femminile di mister Alessandro Spugna che, dopo tre giornate, è prima in classifica a punteggio pieno.

Dopo Empoli e Napoli, ieri le giallorosse si sono imposte per 2-1 sul campo del Pomigliano. Una vittoria nata dai piedi di due dei rinforzi arrivati in estate. Ad aprire le marcature è stata Benedetta Glionna, che festeggia la prima rete da romanista oltre ad aver confezionato tre assist in altrettante partite.

Il raddoppio invece è firmato dall’ex Sassuolo Valeria Pirone: anche per la centravanti si tratta del primo sigillo con la sua nuova maglia, un gol decisivo considerato che nel secondo tempo le padrone di casa sono comunque rimaste in partita grazie alla rete di Moraca.

Ora le giallorosse possono affrontare in tutta serenità la sosta per le Nazionali e preparare senza pressione la sfida in casa dell’Inter in programma il 26 settembre.

Fonte: Il Tempo