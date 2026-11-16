GIALLOROSSI DI SERA | Chiesa, derby di mercato. Soulé vale 50 milioni, Dovbyk verso Valencia

Il mercato riaccende il confronto tra Roma e Lazio per Chiesa, mentre Soulé vede crescere la propria valutazione dopo un avvio di stagione convincente. Novità anche per Dovbyk, con il Valencia che si affaccia sul futuro dell’ucraino, e per i nazionali di Gasperini. Ecco le notizie più importanti di lunedì 16 novembre.

CHIESA, DERBY DI MERCATO TRA ROMA E LAZIO | L’esterno del Liverpool torna nei radar dei due club capitolini. Secondo RomaToday, i biancocelesti valutano un prestito con diritto di riscatto, mentre Gasperini non avrebbe inserito Chiesa tra le priorità. Pesano anche il precedente rifiuto del giocatore e l’ingaggio elevato. Per ora soltanto interessamenti, senza offerte ufficiali. Tutti i dettagli sulla pista Chiesa.

SOULÉ, LA ROMA DISSE NO A 30 MILIONI: ORA NE VALE OLTRE 50 | In estate i giallorossi avevano respinto gli interessamenti della Premier League. Oggi, secondo il Corriere dello Sport, la valutazione dell’argentino supera i 50 milioni, dopo quattro gol e cinque assist in quindici presenze. Scaloni potrebbe inoltre promuoverlo titolare contro il Costa Rica, dopo l’ottima prova con l’Uruguay. Il retroscena e le ultime su Soulé.

DOVBYK, SPUNTA IL VALENCIA PER GENNAIO | Il Bologna vorrebbe interrompere anticipatamente il prestito dell’attaccante ucraino, ormai fuori dai piani di Palladino. Secondo il Corriere di Bologna, il Valencia avrebbe effettuato alcuni sondaggi, mentre la Roma non sarebbe intenzionata a reintegrare il giocatore. Una nuova destinazione potrebbe sbloccare la situazione, ma al momento non risultano accordi. Le novità nel Flash Giallorosso.

MALEN CERCA IL BIS, MORA SPERA NELL’ESORDIO | Dopo un gol e due assist nel 7-0 dell’Olanda alla Grecia, Malen affronta questa sera la Germania. Domani toccherà anche a Rodrigo Mora, che spera di debuttare con il Portogallo contro il Galles. Gasperini attende il rientro dei nazionali: gli argentini torneranno soltanto giovedì, a due giorni dalla trasferta di Parma. Il programma completo dei giallorossi in nazionale.

BALERDI BOCCIATO IN ARGENTINA, GASPERINI LO DIFENDE | L’autogol contro l’Uruguay ha riacceso le critiche nei confronti del difensore, già bersagliato dalla stampa francese. A Roma, però, il giudizio resta complessivamente positivo: undici presenze, due reti e prestazioni importanti, pur con alcune disattenzioni costose. Gasperini continua a considerarlo un rinforzo prezioso e il club resta orientato al riscatto dal Marsiglia. Il paradosso di Balerdi tra Roma e Argentina.

GASPERINI TERZO ALLA PANCHINA D’ORO | Il riconoscimento per la stagione 2025-2026 va a Cristian Chivu, davanti a Fabregas e all’allenatore romanista. Nove voti per Gasperini, premiato dai colleghi per il ritorno della Roma in Champions League. Successo anche per l’ex giallorosso Luca Rossettini, vincitore della Panchina d’Oro femminile dopo lo scudetto conquistato con la Roma. Tutti i risultati della premiazione.

DIEGO GÓMEZ, IL NOME NUOVO PER IL CENTROCAMPO | Nella rubrica Consigli per gli acquisti, Giallorossi.net propone il paraguaiano del Brighton come possibile rinforzo accanto a Koné. Ventitré anni, fisicità e capacità di inserimento, ma anche un costo potenzialmente elevato, nell’ordine dei 35-40 milioni. Un profilo da valutare per alzare il livello della rosa, non una trattativa attualmente avviata. L’analisi completa di Diego Gómez.

Redazione Giallorossi.net