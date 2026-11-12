GIALLOROSSI DI SERA | Dovbyk, ritorno a gennaio? Simeone detta le condizioni per Lookman. Gasp vuole Kvernadze

La Roma approfitta della sosta per fare il punto sul mercato e sui conti: il verdetto UEFA slitta, mentre Gasperini aspetta indicazioni dalla società. In attacco Dybala si avvicina al rientro e si riapre il caso Dovbyk. Ecco le notizie più importanti di giovedì 12 novembre.

FAIR PLAY FINANZIARIO, VERDETTO UEFA RINVIATO A MAGGIO | La decisione sul settlement agreement arriverà nella primavera del 2027, non a novembre. Il rinvio, però, non libera la Roma dai vincoli economici: il club dovrà continuare a rispettare i parametri UEFA anche nel mercato invernale. Gasperini e D’Amico attendono indicazioni dalla proprietà. Ecco cosa cambia per il mercato di gennaio.

DYBALA TORNA, MA SOULÉ HA CAMBIATO LE GERARCHIE | Il recupero della Joya pone Gasperini davanti a una scelta delicata. Durante l’assenza del connazionale, Soulé è diventato sempre più incisivo giocando sulla destra, proprio la posizione preferita da Dybala. Tra le possibili soluzioni, lo spostamento del numero 21 sulla fascia opposta. Il dilemma tattico di Gasperini in vista del Parma.

DOVBYK, IL BOLOGNA PENSA DI RESTITUIRLO ALLA ROMA | L’avventura dell’ucraino in rossoblù potrebbe interrompersi già a gennaio. Secondo Moretto, il Bologna valuta la risoluzione anticipata del prestito dopo appena cinque presenze e un gol in campionato. Il ritorno, però, non sarebbe automatico: servirebbe un’intesa tra le società e il giocatore, salvo clausole specifiche. I dettagli del possibile ritorno a Trigoria.

GASPERINI ASPETTA IL VERTICE, MA I FRIEDKIN POTREBBERO NON ESSERCI | Il summit per programmare gennaio si avvicina. Secondo Il Tempo, però, non sarebbe previsto un arrivo della proprietà americana nella Capitale. Il confronto potrebbe quindi coinvolgere soprattutto l’ad John Galantic. Il nodo resta il budget da destinare ai rinforzi, con Gasperini e D’Amico in attesa di risposte. Il retroscena sul vertice di mercato.

ENDRICK, ANCELOTTI SPINGE MA MOURINHO FRENA | Il ct del Brasile vorrebbe che il talento del Real Madrid trovasse maggiore continuità, mentre Mourinho continua a opporsi alla sua partenza. Intanto l’entourage ha smentito il presunto rifiuto del Milan per motivi religiosi. La Roma resta interessata al prestito, ma senza il via libera del club spagnolo l’operazione non può decollare. Tutte le novità sulla pista Endrick.

LOOKMAN, SIMEONE DETTA LE CONDIZIONI | La Roma continua a monitorare l’ex Atalanta, sempre meno utilizzato all’Atlético Madrid. Secondo Mundo Deportivo, però, Simeone difficilmente accetterebbe la cessione senza un sostituto all’altezza. Gasperini ritroverebbe volentieri il nigeriano, protagonista della vittoria dell’Europa League 2024, ma l’operazione resta complicata. Le condizioni dell’Atlético per Lookman.

KVERNADZE, GASPERINI VUOLE ANTICIPARE TUTTI | Il tecnico spinge per l’esterno del Frosinone, autore di tre gol e quattro assist nelle prime undici giornate. Secondo la Gazzetta, la Roma potrebbe muoversi già a gennaio, senza aspettare l’estate. I ciociari preparano però un importante aumento dell’ingaggio per trattenere il georgiano. La strategia della Roma e le contromosse del Frosinone.

BALDE, MENDES LAVORA PER PORTARLO ALLA ROMA | Il terzino del Barcellona resta un obiettivo giallorosso. Secondo Sport, Jorge Mendes sta cercando una formula per favorire il trasferimento, ma restano due ostacoli: il costo dell’operazione e l’ingaggio dello spagnolo. La Roma preferirebbe un prestito, mentre i blaugrana puntano a monetizzare. La possibile svolta negli ultimi giorni di gennaio.

NUOVO STADIO, LA ROMA ACCELERA | Il club punta a consegnare il progetto esecutivo prima di Natale. Lo ha annunciato Lucia Bernabé, responsabile delle relazioni istituzionali giallorosse, intervenuta al Social Football Summit. L’obiettivo è avanzare nell’iter del nuovo impianto, dopo il riconoscimento della pubblica utilità. La notizia è riportata nel Flash Giallorosso di oggi.

Redazione Giallorossi.net