La Roma prepara la sfida contro il Monza con Malen pronto a riprendersi l’attacco. Sul mercato Gasperini chiede due rinforzi, Rensch potrebbe partire e dall’Inghilterra arrivano novità su Hudson-Odoi e Robinio Vaz. Intanto si apre il dibattito sul rinnovo del tecnico. Ecco le notizie più importanti di venerdì 27 novembre.

DUE ACQUISTI A GENNAIO, RENSCH PUÒ PARTIRE | La Roma attende il confronto tra Friedkin, Gasperini e D’Amico per definire il budget del mercato invernale. Secondo Leggo, Rensch sarebbe il principale candidato alla cessione per finanziare le operazioni in entrata. A complicare i piani c’è l’infortunio dell’olandese, atteso al rientro tra fine dicembre e inizio gennaio. Le strategie di mercato della Roma.

HUDSON-ODOI VUOLE LASCIARE IL NOTTINGHAM | Dall’Inghilterra rilanciano la candidatura dell’ex Chelsea per l’attacco giallorosso. Secondo Football Insider, il giocatore vorrebbe cambiare squadra già a gennaio per trovare maggiore spazio. La Roma starebbe valutando un prestito, anche se Gittens resterebbe la prima scelta. Hudson-Odoi è legato al Nottingham Forest fino al 2028. L’indiscrezione delle 18:50 nel Flash Giallorosso.

VAZ, IL TECNICO DELL’HULL CITY ATTACCA: “NON È PROFESSIONALE” | Sergej Jakirovic ha annunciato l’esclusione dell’attaccante dalla prossima gara contro il Crystal Palace dopo una vicenda legata al noleggio di un’auto, conclusasi senza accuse formalizzate nei confronti del francese. L’allenatore ha inoltre confermato i contatti con la Roma: il rientro anticipato dal prestito diventa sempre più concreto. Le dichiarazioni del tecnico e gli scenari di mercato.

TRIGORIA, MALEN SCALDA I MOTORI PER IL MONZA | Roma quasi al completo a due giorni dalla sfida dell’Olimpico: assenti soltanto Rensch e Pellegrini. Malen ha deciso la partitella odierna e dovrebbe tornare titolare insieme a Dybala, con Soulé e Mora in ballottaggio. Domani Gasperini non terrà la consueta conferenza stampa della vigilia. Le ultime da Trigoria e il video dell’allenamento.

GASPERINI INSISTE PER UN MANCINO | Non solo un rinforzo offensivo: secondo Il Messaggero, il tecnico vuole uno specialista della corsia sinistra per riportare stabilmente Wesley sulla fascia destra. L’obiettivo è aumentare la qualità su entrambe le fasce e ampliare le possibilità di rotazione, considerando il doppio impegno tra campionato e Champions League. La richiesta di Gasperini per le fasce.

ROMA, IL PRIMO ACQUISTO SIA GASP | Il contratto dell’allenatore scade nel giugno 2028, ma la crescita della squadra impone una riflessione sul futuro. La Roma è tornata ai vertici della Serie A riducendo contemporaneamente il monte ingaggi del 15%. Blindare Gasperini e condividerne le ambizioni dovrebbe essere una priorità della proprietà. L’editoriale di Giallorossi.net.

PARATICI, UN ALTRO GIOIELLO ALLA PORTA DI GASPERINI | Sei gol in quattro presenze in Youth League per il giovane centravanti, già convocato in prima squadra lo scorso ottobre. Il diciottenne è di proprietà della Sampdoria, ma la Roma dispone del diritto di riscatto. Insieme ad Antonio Arena rappresenta una delle prospettive più interessanti del vivaio giallorosso. L’approfondimento sul giovane attaccante.

Redazione Giallorossi.net