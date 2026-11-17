La Roma ritrova Dybala e Mancini in vista del Parma, mentre l’Inter mette gli occhi su Hermoso. Sul mercato offensivo sale il nome di Van Bommel, con Gasperini che aspetta risposte dai Friedkin. Intanto la Premier torna a bussare per Koné. Ecco le notizie più importanti di martedì 17 novembre.

DYBALA E MANCINI RECUPERATI, SVILAR ANCORA A METÀ | Buone notizie da Trigoria: Dybala e Mancini hanno svolto l’intero allenamento con i compagni e saranno disponibili per la trasferta di Parma. Lavoro parziale in gruppo, invece, per Svilar e Gollini, che devono ancora completare il recupero. Rensch resta indisponibile. Gasperini ritrova così due pedine importanti in vista della ripresa del campionato. Tutte le ultime dall’allenamento.

HERMOSO, L’INTER PROVA A INSERIRSI | Marotta segue con attenzione la situazione del difensore spagnolo, in scadenza nel giugno 2027. Secondo Repubblica, l’Inter potrebbe approfittare di eventuali difficoltà nel rinnovo, ma la Roma sta già trattando un prolungamento fino al 2029, con opzione per il 2030. Gasperini considera Hermoso un titolare fondamentale e vuole trattenerlo. Il retroscena sull’interesse nerazzurro.

VAN BOMMEL IN CIMA ALLA LISTA DI GASPERINI | La Roma guarda al PSV per rinforzare la fascia sinistra. Secondo Piero Torri, Ruben van Bommel sarebbe tra i preferiti del tecnico: 22 anni, destro naturale, quasi un metro e novanta e quattro gol più tre assist in Eredivisie. Il contratto fino al 2030 e le richieste economiche del club olandese complicano però l’operazione. Il profilo e i dettagli della pista Van Bommel.

GASPERINI CHIAMA I FRIEDKIN, EL AYNAOUI PUÒ SBLOCCARE GENNAIO | Il tecnico e D’Amico vogliono un confronto diretto con la proprietà per ottenere almeno un rinforzo offensivo. Secondo Leggo, il Lipsia potrebbe anticipare il riscatto di El Aynaoui, fissato a 25 milioni, garantendo liquidità alla Roma. Tra i possibili obiettivi resta Leweling dello Stoccarda. Nessuna nuova offerta ufficiale, per ora. Il piano per finanziare il mercato.

KONÉ, CHELSEA E UNITED TORNANO ALL’ASSALTO | La Premier League continua a seguire il francese. Secondo la Gazzetta, la Roma valuta Koné tra i 55 e i 60 milioni, ma Gasperini non vuole privarsene a stagione in corso. Un’eventuale cessione potrebbe essere considerata soltanto se permettesse di acquistare un esterno offensivo e un altro centrocampista. Nessun via libera alla partenza. Le condizioni fissate per Koné.

GITTENS O HUDSON-ODOI, DOPPIA PISTA DALLA PREMIER | D’Amico cerca un esterno da rilanciare attraverso un prestito con diritto di riscatto. Secondo il Corriere dello Sport, oltre a Gittens del Chelsea spunta Hudson-Odoi del Nottingham Forest, reduce da un lungo stop e poco utilizzato in questa stagione. Entrambi rispondono alle esigenze tecniche, ma restano ostacoli economici e fisici da valutare. Le due occasioni per l’attacco.

CALAFIORI: “TORNARE ALLA ROMA MI FAREBBE PIACERE” | Premiato in Campidoglio come Figlio di Roma, il difensore dell’Arsenal non nasconde il desiderio di rivestire un giorno la maglia giallorossa. Un’ipotesi per un futuro lontano, non una trattativa attuale. Calafiori ha inoltre elogiato Gasperini, raccontando le impressioni positive ricevute dai compagni, e il progetto del nuovo stadio. Le dichiarazioni complete di Calafiori.

ENDRICK FRENA SUL MERCATO, BALDE RESTA LONTANO | Dopo il 7-0 del Brasile contro Singapore, Endrick ha attribuito a Mourinho le scelte sul suo minutaggio, ribadendo il desiderio di restare a lungo al Real Madrid. Intanto Balde sarebbe stato offerto anche alla Roma, ma i giallorossi hanno altre priorità e la valutazione del Barcellona resta elevata. Gli aggiornamenti delle 17:20 e delle 15:20 nel Flash.

Redazione Giallorossi.net