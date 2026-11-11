GIALLOROSSI DI SERA | Dybala torna in gruppo. Endrick più vicino. Friedkin, nodo mercato

La Roma ritrova Dybala in gruppo e vede aprirsi nuovi spiragli per Endrick. Intanto Gasperini aspetta risposte dai Friedkin sul mercato di gennaio, mentre spunta nuovamente il nome di Lookman. Tra recuperi, trattative e retroscena societari, la giornata offre diversi sviluppi. Ecco le notizie più importanti di mercoledì 11 novembre.

DYBALA TORNA IN GRUPPO, MANCINI VERSO IL RIENTRO | Buone notizie da Trigoria: l’argentino ha svolto parte dell’allenamento con i compagni e punta alla trasferta di Parma del 21 novembre. Segnali incoraggianti anche per Mancini, reduce da un problema al flessore. Ancora lavoro differenziato per Svilar e Gollini, mentre Rensch resta fuori. Tutte le ultime dall’allenamento della Roma.

ENDRICK, MORETTO RILANCIA LA PISTA ROMA | Il brasiliano potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio. Matteo Moretto valuta al 70% le possibilità di una cessione in prestito, indicando i giallorossi come la principale pretendente italiana. Decisiva sarà la volontà del giocatore, desideroso di trovare continuità, ma servirà il via libera del club spagnolo e di Mourinho. Le parole di Moretto sul futuro di Endrick.

FRIEDKIN, GASPERINI ASPETTA RISPOSTE | Secondo il Corriere della Sera, allenatore e direttore sportivo non conoscono ancora il budget disponibile per gennaio. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un vertice con un rappresentante della proprietà. Gasperini chiede rinforzi per sostenere le ambizioni della squadra, ma senza indicazioni economiche D’Amico fatica a trasformare i sondaggi in trattative. Il retroscena sui rapporti con la proprietà.

LOOKMAN, LA ROMA OSSERVA MADRID | Il nigeriano sta perdendo spazio nell’Atlético di Simeone: nell’ultima sfida contro il Barcellona è rimasto in panchina per novanta minuti. Secondo Repubblica, la Roma monitora la situazione dell’ex Atalanta, già allenato da Gasperini. Nessuna richiesta di cessione né apertura ufficiale degli spagnoli, ma il suo profilo risponde alle esigenze offensive giallorosse. Le ultime sulla pista Lookman.

GASPERINI CHIEDE DUE ATTACCANTI, TETTO AGLI INGAGGI | La Roma cerca qualità senza aumentare eccessivamente i costi. Secondo il Messaggero, la soglia salariale individuata è di quattro milioni di euro. Oltre a Endrick, D’Amico valuta Ruben van Bommel del PSV e Jamie Leweling dello Stoccarda, due esterni con caratteristiche gradite al tecnico. Restano centrali le formule di prestito. I nomi e i vincoli del mercato giallorosso.

BOVE, L’AGENTE ATTACCA LA VECCHIA DIRIGENZA | Diego Tavano torna sull’addio del centrocampista alla Roma, raccontando il duro confronto dell’agosto 2024 con Souloukou e Ghisolfi. Secondo il procuratore, Bove non avrebbe mai voluto lasciare Trigoria e le soluzioni inizialmente proposte non erano gradite. Poi il trasferimento alla Fiorentina e l’emozionante ritorno davanti alla Curva Sud. Il racconto completo dell’agente di Bove.

PISILLI: “GASPERINI È UN MAESTRO” | Il centrocampista racconta a Marca il rapporto con il tecnico, definendolo un allenatore eccellente da cui imparare ogni giorno. Parole di gratitudine anche per Mourinho, che lo fece esordire in prima squadra. Sulla fascia da capitano, Pisilli ridimensiona i paragoni con Totti e De Rossi: “Hanno fatto la storia del club”. L’intervista completa al centrocampista romanista.

ENDRICK DICE NO AL MILAN, ROMA ALLA FINESTRA | Secondo il Corriere dello Sport, il brasiliano avrebbe respinto la destinazione rossonera, mentre D’Amico continua a seguirlo. Il talento del Real Madrid cerca maggiore continuità dopo appena 140 minuti disputati in sette presenze stagionali. La Roma resta interessata, ma non esiste ancora un accordo e la concorrenza internazionale non manca. Il retroscena sul no al Milan.

Redazione Giallorossi.net