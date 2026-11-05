GIALLOROSSI DI SERA | Endrick e Gittens, contatti con la Roma. Dybala e Koné ancora fuori. Sangarè-Eintracht, possibile un nuovo incasso

La Roma prepara la sfida contro il Sassuolo con l’infermeria ancora affollata, mentre Gasperini studia le mosse per ripartire dopo Manchester. Sul mercato tornano d’attualità Endrick e Gittens, due possibili rinforzi per gennaio. Intanto Capello analizza i limiti giallorossi. Ecco le notizie più importanti di giovedì 5 novembre.

ENDRICK, CONTATTI TRA LA ROMA E GLI AGENTI | La pista brasiliana resta aperta. Secondo Matteo Moretto, D’Amico continua a dialogare con l’entourage dell’attaccante del Real Madrid, poco utilizzato da Mourinho. La Roma sarebbe pronta ad accoglierlo in prestito a gennaio, ma il tecnico portoghese non vuole privarsene. Sul giocatore anche Milan e club stranieri. Tutti i dettagli sulla pista Endrick.

TRIGORIA, DYBALA E KONÉ ANCORA ASSENTI | I due giocatori non compaiono nelle immagini dell’allenamento odierno e il loro recupero per sabato resta difficile. Gasperini pensa intanto a Mora titolare accanto a Soulé, con Malen centravanti. In difesa si va verso il ritorno di Ndicka, mentre Molina è favorito sulla destra dopo l’infortunio di Rensch. Le ultime dall’allenamento di Trigoria.

GOLLINI MIGLIORA, SVILAR ANCORA FUORI | Il portiere sta recuperando dal problema alla schiena e potrebbe tornare disponibile contro il Sassuolo. In caso contrario, spazio ancora a Vasquez. Nessuna possibilità di rivedere Svilar prima della sosta, mentre Rensch dovrà fermarsi per circa tre settimane a causa della lesione all’adduttore destro rimediata a Manchester. Il punto completo sugli infortunati.

MERCATO, ASSALTO A GITTENS A GENNAIO | La Roma cerca un esterno offensivo rapido e capace di saltare l’uomo. Secondo la Gazzetta dello Sport, Jamie Gittens del Chelsea è uno degli obiettivi principali per rinforzare l’attacco. D’Amico segue anche Leweling dello Stoccarda e Kvernadze del Frosinone. L’idea è sfruttare un’occasione in prestito, senza escludere un intervento a centrocampo. Le strategie della Roma per gennaio.

CAPELLO: “ROMA, CREPE MENTALI E FISICHE” | L’ex allenatore analizza il crollo di Old Trafford: primo tempo dominante, poi una squadra irriconoscibile. Per Capello hanno pesato il calo di concentrazione, la stanchezza e l’intensità dello United. Il giudizio sulla rosa è chiaro: competitiva in Italia, ma ancora da completare per affrontare le grandi d’Europa. L’analisi completa di Fabio Capello.

DE ROON: “PENSAVO A UNO SPOGLIATOIO DIFFICILE” | Il centrocampista racconta il suo arrivo nella Capitale dopo la chiamata di Gasperini. La rivalità con la Roma ai tempi dell’Atalanta gli aveva fatto immaginare un ambientamento complicato, ma le prime impressioni hanno smentito i suoi timori. L’olandese parla anche del rapporto con il tecnico e della nuova vita romana. L’intervista integrale a De Roon.

SANGARÉ, LA ROMA PUÒ INCASSARE ANCORA | L’Eintracht Francoforte segue il giovane terzino spagnolo, ceduto definitivamente all’Elche per 4,5 milioni. Secondo Moretto, i tedeschi avrebbero avviato i primi contatti con il suo entourage. La Roma conserva il 20% sulla futura plusvalenza e potrebbe quindi guadagnare da un eventuale trasferimento. Per ora nessuna offerta ufficiale. I dettagli dell’operazione Sangaré.

Redazione Giallorossi.net