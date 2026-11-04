GIALLOROSSI DI SERA | Gasp, i cambi fanno discutere. Mercato: Doumbia e Endrick nel mirino. Il riscatto di Balerdi non è in dubbio

Il giorno dopo Manchester, la Roma fa i conti con un’altra rimonta subita e numeri preoccupanti nei secondi tempi. Gasperini cerca risposte, mentre dal mercato arrivano conferme sul futuro di Balerdi. Non mancano le polemiche arbitrali e le tensioni fuori dallo stadio. Ecco le notizie più importanti di mercoledì 4 novembre.

ROMA, IL CROLLO È NEI NUMERI | Non è soltanto una sensazione: la squadra di Gasperini subisce l’83% dei gol dopo l’intervallo. Nelle 14 partite ufficiali disputate finora, appena tre reti incassate nei primi tempi contro le 15 delle riprese. Un problema di tenuta difensiva, non di produzione offensiva: i gol segnati sono infatti 19 per tempo. Tutti i numeri del mal di ripresa giallorosso.

GASPERINI SOTTO ESAME DOPO MANCHESTER | Un’altra rimonta subita dopo quella contro il Real Madrid. La Roma domina il primo tempo a Old Trafford, poi sparisce nella ripresa. Fanno discutere soprattutto l’uscita di Mora all’intervallo e l’ingresso di Lulli al posto di Rensch. Ma emergono anche i limiti di una rosa con poche alternative di qualità. L’editoriale: perché questa Roma non è ancora da Champions.

BALERDI, LA ROMA HA DECISO: SARÀ RISCATTO | L’errore sul pareggio dello United non cambia i piani giallorossi. Secondo Fabrizio Romano, la società è soddisfatta dell’argentino e intende acquistarlo definitivamente dal Marsiglia. Operazione da 11 a 14 milioni di euro, in base alle presenze stagionali. In estate anche Inter e Juventus avevano mostrato interesse per il difensore. Le cifre e il retroscena di mercato su Balerdi.

GIL MANZANO BOCCIATO, RIGORE NEL MIRINO | Voti pesantissimi per l’arbitro spagnolo dopo Manchester-Roma: 4 dalla Gazzetta e dal Corriere dello Sport, addirittura 3 dal Romanista. Sotto accusa il penalty generoso concesso per il contatto Mancini-Cunha e il mancato secondo giallo a Maguire. Regolare, invece, la ripetizione del rigore per l’ingresso anticipato di Cristante in area. La moviola completa di Manchester United-Roma.

TIFOSI ROMANISTI CONTRO LA POLIZIA INGLESE | Pesanti accuse dopo le tensioni di Old Trafford. Alcuni sostenitori denunciano lunghe attese, trattamenti aggressivi e malori durante l’ingresso e il deflusso dallo stadio. Un tifoso sarebbe stato immobilizzato dagli agenti prima di ricevere assistenza medica. Le circostanze restano da chiarire, mentre emergono nuove testimonianze sulla gestione dell’ordine pubblico. Il racconto delle tensioni a Manchester.

ROMA-SASSUOLO, ARBITRA DI BELLO | Ufficializzata la designazione per la sfida di sabato 7 novembre alle 20:45 all’Olimpico. Sarà Marco Di Bello a dirigere l’incontro, assistito da Peretti e Scatragli. Al VAR Pezzuto, con Guida nel ruolo di AVAR. Per la Roma l’occasione di ripartire subito in campionato dopo la delusione europea. Tutte le designazioni dell’undicesima giornata.

RADIO ROMANE, È PROCESSO ALLA SQUADRA | La rimonta dello United divide opinionisti e speaker. Ferrazza arriva a suggerire di concentrarsi sul campionato, Corsi critica alcune valutazioni di Gasperini, mentre Torri punta il dito contro l’arbitraggio. Al centro del dibattito la fragilità della Roma nei momenti decisivi e le responsabilità del tecnico. Tutte le voci di On Air.

MERCATO, DOUMBIA E ENDRICK NEL MIRINO | La Roma prepara le prossime mosse di mercato con una priorità chiara: rinforzare il reparto offensivo. In cima alla lista resta Endrick, mentre a centrocampo piacciono Issa Doumbia dello Sporting Lisbona e Gabriel Sara del Galatasaray. Tutte le ultime di mercato sul Flash Giallorosso.

Redazione Giallorossi.net