GIALLOROSSI DI SERA | Gasperini cerca i Friedkin. Mora, spunta la clausola da 25 milioni. Lo Stoccarda fa i saldi per Leweling

Il futuro di Rodrigo Mora torna al centro dell’attenzione dopo le rivelazioni del Porto sui costi dell’operazione. Intanto Gasperini vorrebbe ritrovare un rapporto più diretto con i Friedkin, mentre il mercato di gennaio si anima tra nuove piste e vecchi obiettivi. Ecco le notizie più importanti di martedì 10 novembre.

MORA, IL PORTO SVELA LA CLAUSOLA DA 25 MILIONI | L’affare potrebbe costare alla Roma molto più dei 25 milioni iniziali. Il direttore finanziario del Porto, José Pedro Pereira da Costa, ha confermato l’esistenza di un’opzione che consentirebbe ai portoghesi di incassare altri 25 milioni. Il club lusitano conserva il 50% sulla futura rivendita, ma può anche chiedere ai giallorossi di acquistare quella quota. Tutti i dettagli della clausola su Mora.

GASPERINI VUOLE I FRIEDKIN PIÙ VICINI | Secondo Repubblica, il tecnico vorrebbe recuperare un rapporto diretto con Dan e Ryan Friedkin, diventato meno frequente dopo l’arrivo dell’amministratore delegato John Galantic. Nessuna rottura con la società, ma il desiderio di condividere più da vicino le strategie per gennaio. Gasperini considera fondamentale il sostegno della proprietà per accompagnare la crescita della squadra. Il retroscena sui rapporti tra Gasperini e i Friedkin.

ENDRICK APRE UNO SPIRAGLIO PER GENNAIO | Il brasiliano del Real Madrid torna a parlare del proprio futuro: “Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni”. Poi aggiunge di non sapere cosa accadrà a gennaio. D’Amico resta alla finestra, pronto a valutare un eventuale prestito, ma Mourinho continua a opporsi alla partenza del talento ventenne. Le dichiarazioni di Endrick sul mercato.

SAMUEL LINO, IL FLAMENGO DICE NO ALLA ROMA | Secondo Ekrem Konur, i giallorossi avrebbero presentato un’offerta da 25 milioni per l’esterno brasiliano, respinta dal Flamengo. Il classe 1999 piace per velocità e capacità di saltare l’uomo, ma il club sudamericano non intende fare sconti. Sulle sue tracce anche Juventus, Napoli e diverse società inglesi. L’indiscrezione sull’offerta per Samuel Lino.

LEWELING, LO STOCCARDA ABBASSA IL PREZZO | Dopo il mancato trasferimento estivo, l’esterno tedesco potrebbe tornare sul mercato. Secondo la Bild, lo Stoccarda sarebbe disposto a cederlo per 30 milioni, contro i 35 complessivi offerti dalla Roma ad agosto. Due gol e un assist in 14 presenze raccontano un avvio di stagione deludente. Nessun nuovo contatto tra i club, almeno per ora. Le nuove condizioni per Leweling.

D’AMICO CERCA DUE RINFORZI, MA C’È IL NODO UEFA | Un esterno offensivo resta la priorità, ma Gasperini potrebbe chiedere anche un centrocampista. Tra i profili seguiti figurano Gittens, Wiafe, Bakola e Højbjerg. I vincoli economici spingono verso operazioni in prestito con diritto di riscatto, sul modello Malen. Per ora nessuna trattativa definita, mentre gennaio si avvicina. Le strategie di mercato e i paletti economici.

CASSANO INCORONA MORA, MA PREVEDE L’ADDIO | L’ex fantasista romanista esalta il portoghese durante Viva El Futbol: “È un giocatore meraviglioso, stratosferico”. Poi una previsione destinata a far discutere: Mora sarebbe destinato a giocare in club ancora più importanti. Cassano critica anche le sostituzioni frequenti decise da Gasperini, pur riconoscendo la crescita del diciannovenne. Tutte le parole di Cassano su Mora.

MORA, TRE GOL DI FILA E LA NAZIONALE | Il giovane portoghese continua a raccogliere consensi dopo un avvio di stagione in grande crescita. A segno nelle ultime tre giornate di campionato, ha conquistato anche la convocazione nella nazionale maggiore. Un rendimento che lo sta trasformando in uno dei protagonisti della Roma di Gasperini, nonostante un minutaggio ancora gestito con attenzione. I numeri e la crescita del talento giallorosso.

Redazione Giallorossi.net