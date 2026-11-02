GIALLOROSSI DI SERA | Gasperini frena sui rientri. Malen supera tutti. Greenwood, aria di addio

Alla vigilia della Champions, Gasperini avverte la Roma e frena sugli infortunati. Malen firma numeri da primato, mentre il mercato riporta in primo piano Greenwood e Gabriel Sara. Intanto lo United cerca la svolta e Fonseca si avvicina allo Sporting. Ecco le notizie più importanti di lunedì 2 novembre.

GASPERINI: “UNITED FORTE, NON FACCIAMOCI DISTRARRE” | Alla vigilia di Manchester-Roma, il tecnico invita a non sottovalutare gli inglesi nonostante la crisi di risultati. Capitolo infortunati: Dybala, Koné e Svilar difficilmente torneranno prima della sosta, anche se resta una possibilità per il Sassuolo. Mora è disponibile, ma le scelte di formazione arriveranno all’ultimo momento. Tutte le parole di Gasperini in conferenza stampa.

MALEN D’ORO: NESSUNO COME LUI NEL 2026 | L’olandese continua a stupire: 22 gol in 27 partite di Serie A nell’anno solare, più di Kane, Mbappé e Haaland nei rispettivi campionati. Nessuno ha segnato quanto lui nei cinque principali tornei europei. Numeri impressionanti, che raccontano la trasformazione dell’attaccante sotto la guida di Gasperini. Tutti i numeri del bomber giallorosso.

DE ROON: “COL REAL IMMATURE, MA STIAMO CRESCENDO” | Il centrocampista olandese riconosce gli errori commessi contro il Madrid, ma sottolinea i progressi della squadra. “Vogliamo dare continuità alle prestazioni”, spiega alla vigilia della Champions. Poi un pensiero ai tifosi: “Mi ha fatto piacere essere applaudito contro il Cagliari”. Le dichiarazioni complete di De Roon.

LA CREPA DELLO UNITED: IL COMO INDICA LA STRADA | Il 4-1 incassato dagli inglesi contro la squadra di Fabregas ha evidenziato una debolezza precisa: gli spazi concessi tra centrocampo e difesa. Nico Paz ne ha approfittato con due gol e un assist. Soulé, Mora e Malen hanno le caratteristiche per colpire negli stessi punti. L’analisi dei punti deboli del Manchester United.

CARRICK NON MOLLA: “NON SARÀ LA MIA ULTIMA PARTITA” | Nove gare senza vittorie e una panchina sempre più traballante. Il tecnico dello United respinge però l’ipotesi di un esonero dopo la Roma: “Non penso che sarà così”. Confermate le assenze di Dorgu e Shaw, mentre Rashford resta in dubbio. Carrick ricorda anche il 7-1 del 2007: “Una delle notti più belle della mia carriera”. La conferenza stampa dell’allenatore inglese.

GREENWOOD, TENSIONE AL FENERBAHÇE: VUOLE ANDARSENE? | Secondo la stampa turca, l’ex obiettivo della Roma avrebbe avuto un duro confronto con il presidente Yıldırım, chiedendo al padre-agente di cercargli un’altra squadra. Sullo sfondo anche la controversa esclusione contro il Göztepe. Nessuna rottura ufficiale, però, e il club parla di un problema influenzale. Il retroscena sul futuro di Greenwood.

MERCATO, SPUNTA GABRIEL SARA PER IL CENTROCAMPO | La Roma guarda al brasiliano classe 1999 del Galatasaray in vista di gennaio. Sul giocatore ci sarebbero anche Napoli, Newcastle ed Everton, con i club inglesi pronti a investire cifre vicine ai 30 milioni. Per ora si parla soltanto di interesse, senza trattative confermate. L’indiscrezione di mercato nel Flash Giallorosso.

FONSECA VERSO LO SPORTING: RITORNO ALL’OLIMPICO? | L’ex tecnico romanista è vicino a lasciare il Lione per tornare in Portogallo. Dopo la vittoria sull’Angers è scoppiato in lacrime, abbracciato dai suoi giocatori. L’accordo con lo Sporting sarebbe ormai vicino, ma manca ancora l’ufficialità. Se tutto andrà in porto, Fonseca ritroverà la Roma da avversario l’8 dicembre in Champions League. Il retroscena sull’addio al Lione.

Redazione Giallorossi.net