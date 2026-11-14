GIALLOROSSI DI SERA | Gasperini punta a restare oltre il 2028. Ndicka al bivio. Endrick, Roma in pole

La Roma torna in pole per Endrick, mentre si raffredda la pista Balde. Gasperini guarda al futuro e aspetta risposte dai Friedkin, con il mercato di gennaio sempre più vicino. Intanto emergono novità su Ndicka, Gittens e Balerdi. Ecco le notizie più importanti di sabato 14 novembre.

ENDRICK, ROMA IN POLE. SI RAFFREDDA BALDE | Secondo Matteo Moretto, i giallorossi sono favoriti per Endrick qualora il brasiliano decidesse di lasciare il Real Madrid a gennaio. Il giocatore non ha ancora preso una decisione, mentre Mourinho vorrebbe trattenerlo. Novità anche per Balde: il terzino sarebbe più aperto a una partenza, ma la Roma sta dando priorità all’attacco. Le ultime di Moretto su Endrick e Balde.

GASPERINI VUOLE RESTARE, MA ASPETTA I FRIEDKIN | Il tecnico immagina una Roma vincente anche oltre il 2028, anno di scadenza del suo contratto. Secondo Repubblica, però, chiede maggiori garanzie sul progetto sportivo e un dialogo più diretto con la proprietà. Il mercato di gennaio sarà un primo banco di prova, con Gasperini deciso a ottenere rinforzi senza sacrificare i big. Il retroscena sul futuro dell’allenatore.

NDICKA, A GIUGNO RINNOVO O CESSIONE | La Roma dovrà affrontare il futuro del difensore ivoriano, sotto contratto fino al 2028. Secondo il Messaggero, D’Amico discuterà il prolungamento in estate, valutando altrimenti eventuali offerte per evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Ndicka è un intoccabile di Gasperini e vorrebbe continuare nella Capitale. Tutti i dettagli sul futuro di Ndicka.

GITTENS SCONTENTO, IL PRESTITO TORNA POSSIBILE | L’esterno inglese non trova spazio al Chelsea: appena 55 minuti stagionali, tutti in Coppa di Lega. Secondo la Gazzetta, la Roma potrebbe tornare alla carica a gennaio, sfruttando l’eventuale apertura dei Blues a una cessione temporanea. Restano però dubbi sulle condizioni fisiche del giocatore, reduce da diversi problemi muscolari e alla caviglia. Le novità sulla pista Gittens.

BALERDI, BENATIA SVELA L’OFFERTA RIFIUTATA | Retroscena di mercato sul difensore argentino. Mehdi Benatia ha raccontato che in estate il Bayer Leverkusen aveva offerto 25 milioni più 5 di bonus, ma Balerdi rifiutò la destinazione. La valutazione del Marsiglia oscillava tra 30 e 35 milioni. La Roma lo ha poi ottenuto in prestito per un milione, con diritto di riscatto a 15. Il retroscena nel Flash Giallorosso delle 18:15.

SABATINI: “ROMA DA SCUDETTO, GASP GRANDISSIMO” | L’ex direttore sportivo giallorosso promuove il lavoro di Gasperini e considera la Roma una seria candidata al titolo, purché mantenga spirito e compattezza. Poi la curiosa ammissione: tra lui e il tecnico difficilmente ci sarebbe stata armonia. Sul mercato, fiducia in D’Amico e nelle occasioni che gennaio può offrire. L’intervista completa a Walter Sabatini.

Redazione Giallorossi.net