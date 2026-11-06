GIALLOROSSI DI SERA | Gasperini sorprende la squadra. Koné resta a casa. Gittens, novità dal Chelsea

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Gasperini sorprende tutti con un retroscena da Manchester. Koné resta fuori dalla nazionale, mentre Mora conquista il Portogallo. Sul mercato arrivano novità per Gittens e dall’infermeria restano dubbi su Gollini. Ecco le notizie più importanti di venerdì 6 novembre.

GASPERINI SORPRENDE LA SQUADRA DOPO MANCHESTER | Nessuna sfuriata dopo il 3-2 subito dallo United. Secondo Andrea Pugliese, il tecnico avrebbe invece rincuorato i giocatori, sottolineando quanto di buono fatto nel primo tempo: “Abbiamo dominato”, avrebbe detto nello spogliatoio. Un messaggio per proteggere la fiducia del gruppo dopo la seconda rimonta subita in Champions. Il retroscena sulle parole di Gasperini.

KONÉ ESCLUSO DALLA FRANCIA, CAMBIA LO SCENARIO | Zinedine Zidane non convoca il centrocampista per le sfide contro Italia e Turchia. Una scelta legata alle sue condizioni fisiche, che permette alla Roma di gestire il recupero senza pressioni. La presenza contro il Sassuolo resta in forte dubbio, ma Gasperini potrebbe comunque portarlo in panchina. Tutte le ultime sulle condizioni di Koné.

MORA CONQUISTA IL PORTOGALLO DEI GRANDI | Le prestazioni con la Roma valgono al diciannovenne la convocazione nella nazionale maggiore di Jorge Jesus. Tre gol in otto presenze in Serie A e due assist in Champions hanno convinto il commissario tecnico. Un premio alla crescita del talento giallorosso, protagonista anche contro il Manchester United. La chiamata del Portogallo e i numeri di Mora.

GITTENS, IL CHELSEA APRE AL PRESTITO | La Roma torna a seguire l’esterno inglese, già cercato durante l’estate. Secondo TEAMtalk, i Blues sarebbero ora disponibili a valutare una cessione temporanea, dopo aver respinto la precedente proposta giallorossa. D’Amico cerca un esterno rapido e capace di saltare l’uomo, ma la concorrenza per il classe 2004 resta forte. Le novità dall’Inghilterra sulla pista Gittens.

SASSUOLO SENZA BERARDI E VOLPATO | Due assenze pesanti per Alberto Aquilani, che perde entrambi i giocatori per infortunio. Il tecnico neroverde dovrà rinunciare soprattutto al suo principale riferimento offensivo, mentre l’ex romanista Volpato salterà il ritorno all’Olimpico. Il Sassuolo arriva da quattro sconfitte consecutive e sedici gol subiti. Le ultime sulle assenze del Sassuolo.

GOLLINI IN DUBBIO, VASQUEZ SI PREPARA | Il portiere continua a convivere con il problema alla schiena che lo ha fermato prima di Manchester. A Trigoria si valuta anche il ricorso a infiltrazioni per provare a recuperarlo, ma la soluzione più probabile resta Vasquez titolare. Svilar tornerà soltanto dopo la sosta. Il punto sulla situazione dei portieri.

AQUILANI: “SIAMO IN UN TUNNEL” | L’ex centrocampista romanista torna all’Olimpico da allenatore del Sassuolo in un momento complicatissimo. In conferenza stampa ammette le difficoltà della sua squadra, reduce da quattro sconfitte consecutive, ma chiede una reazione immediata. Un ritorno nella Capitale molto diverso da quello che aveva immaginato. Le dichiarazioni di Aquilani alla vigilia.

Redazione Giallorossi.net