Il mercato torna protagonista in casa Roma: l’Atletico Madrid apre alla cessione di Lookman, Zazzaroni rilancia l’interesse dell’Inter per Hermoso e si profila un derby con la Lazio per Pirola. Intanto Gasperini prepara qualche novità di formazione contro il Monza. Ecco le notizie più importanti di sabato 28 novembre.

LOOKMAN, L’ATLETICO APRE ALLA CESSIONE | Secondo il portale spagnolo Fichajes.com, i madrileni sarebbero disposti a cedere il nigeriano già a gennaio per una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. Il giocatore gradirebbe ritrovare Gasperini, ma restano gli ostacoli economici e l’incognita legata all’infortunio al ginocchio. I dettagli dell’indiscrezione dalla Spagna.

HERMOSO, ZAZZARONI RILANCIA LA PISTA INTER | Il direttore del Corriere dello Sport ha rivelato ai microfoni di Radio Deejay la possibilità che il difensore spagnolo approdi in nerazzurro a parametro zero. La Roma continua a lavorare al rinnovo: sul tavolo c’è un contratto fino al 2029 con opzione per un’altra stagione. Le dichiarazioni di Zazzaroni.

PIROLA VUOLE TORNARE IN ITALIA, È DERBY DI MERCATO | Il centrale mancino dell’Olympiacos avrebbe congelato i discorsi per il rinnovo, con l’obiettivo di rientrare in Serie A. Secondo Tuttosport, oltre alla Roma si sarebbe mossa concretamente anche la Lazio, avviando i primi contatti con l’agente Beppe Riso. Possibile un trasferimento già a gennaio. Le ultime sul futuro di Pirola.

MONZA, GASPERINI PUNTA SU MORA E GHILARDI | Dopo le fatiche di Parigi, il tecnico studia qualche cambio. Il portoghese è favorito su Soulé per affiancare Dybala alle spalle di Malen, mentre Ghilardi potrebbe far rifiatare Mancini. Possibile spazio anche per Lulli sulla destra. Restano indisponibili soltanto Rensch e Pellegrini. Le ultime sulle scelte di formazione.

CAPELLO PROMUOVE LA ROMA DI GASPERINI | L’ex allenatore giallorosso ha elogiato sulle colonne della Gazzetta dello Sport l’identità tattica raggiunta dalla squadra. “La Roma suona uno spartito perfettamente assorbito”, ha spiegato Capello, evidenziando invece le difficoltà difensive dell’Inter e i rischi di dover continuamente rimontare gli avversari. Le parole di Capello nel Flash Giallorosso.

CENTRAVANTI, IL PARADOSSO DEI 100 MILIONI | Gli investimenti per Dovbyk, Vaz e Castro sfiorano complessivamente i 100 milioni, ma a trascinare l’attacco giallorosso è Malen, acquistato per 27 milioni complessivi. L’olandese ha già segnato 12 reti in questo campionato, mentre D’Amico rischia di dover risolvere a gennaio i casi dell’ucraino e del francese. L’approfondimento sugli investimenti in attacco.

JURIC TORNA ALL’OLIMPICO, MA LA ROMA È UN’ALTRA | A poco più di due anni dall’esonero del croato, i giallorossi hanno cambiato dimensione. Dopo dodici giornate la squadra di Gasperini ha conquistato 17 punti in più rispetto al novembre 2024, segnando 36 gol contro i 14 di allora. Una trasformazione iniziata con Ranieri e proseguita con Gasp. L’approfondimento di Giallorossi.net.

Redazione Giallorossi.net